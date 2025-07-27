В Челябинске задерживают московские рейсы «Аэрофлота» из-за сбоя системы

В Челябинске задерживают рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы и обратно. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Челябинска. В авиакомпании предупредили о возможных отменах и переносах рейсов из-за сбоя системы.
«Рейс СУ 1534 из Москвы в Челябинск авиакомпании „Аэрофлот“, прибывающий в 11:35, задерживается. Предварительное время прибытия — в 13:50», — указано на сайте аэропорта.
Соответственно задерживается и обратный рейс до Москвы. Самолет должен был вылететь в 12:30, сейчас время отправления значится в 14:30. В пресс-службе авиакомпании сообщили о сбое в работе информационных систем, предупредив о перебоях в работе сервисов. Сейчас специалисты корректируют расписание, перенося и отменяя рейсы.
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