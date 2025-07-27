27 июля 2025

В Челябинске задерживают московские рейсы «Аэрофлота» из-за сбоя системы

В Челябинске задерживают московские рейсы Аэрофлота из-за сбоя системы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В системе авиакомпании произошел сбой (архивное фото)
В системе авиакомпании произошел сбой (архивное фото) Фото:

В Челябинске задерживают рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы и обратно. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Челябинска. В авиакомпании предупредили о возможных отменах и переносах рейсов из-за сбоя системы.

«Рейс СУ 1534 из Москвы в Челябинск авиакомпании „Аэрофлот“, прибывающий в 11:35, задерживается. Предварительное время прибытия — в 13:50», — указано на сайте аэропорта.

Соответственно задерживается и обратный рейс до Москвы. Самолет должен был вылететь в 12:30, сейчас время отправления значится в 14:30. В пресс-службе авиакомпании сообщили о сбое в работе информационных систем, предупредив о перебоях в работе сервисов. Сейчас специалисты корректируют расписание, перенося и отменяя рейсы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске задерживают рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы и обратно. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Челябинска. В авиакомпании предупредили о возможных отменах и переносах рейсов из-за сбоя системы. «Рейс СУ 1534 из Москвы в Челябинск авиакомпании „Аэрофлот“, прибывающий в 11:35, задерживается. Предварительное время прибытия — в 13:50», — указано на сайте аэропорта. Соответственно задерживается и обратный рейс до Москвы. Самолет должен был вылететь в 12:30, сейчас время отправления значится в 14:30. В пресс-службе авиакомпании сообщили о сбое в работе информационных систем, предупредив о перебоях в работе сервисов. Сейчас специалисты корректируют расписание, перенося и отменяя рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...