В «Аэрофлоте» произошел масштабный сбой

Произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. По информации, команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов. Также произойдет корректировка в расписании путем переноса и отмены рейсов.
Ранее «Аэрофлот» уже переносил рейсы. Но в тот момент причиной было ограничение воздушного пространства в аэропорту Шереметьево.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.