В «Аэрофлоте» произошел масштабный сбой

«Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможны перебои в работе сервисов, сообщили в пресс-службе авиакомпании
Возможны перебои в работе сервисов, сообщили в пресс-службе авиакомпании Фото:

Произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. По информации, команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов. Также произойдет корректировка в расписании путем переноса и отмены рейсов.

Ранее «Аэрофлот» уже переносил рейсы. Но в тот момент причиной было ограничение воздушного пространства в аэропорту Шереметьево.

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Произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. По информации, команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов. Также произойдет корректировка в расписании путем переноса и отмены рейсов. Ранее «Аэрофлот» уже переносил рейсы. Но в тот момент причиной было ограничение воздушного пространства в аэропорту Шереметьево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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