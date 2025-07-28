ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции предотвратили теракт на железнодорожных объектах в Краснодарском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, двое подозреваемых в подготовке диверсии были задержаны и заключены под стражу — им грозит до 20 лет тюрьмы.
«Мои коллеги из УТ МВД России по Южному федеральному округу совместно с ФСБ России задержали подозреваемых в подготовке к совершению теракта на объектах транспорта», — написала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, информация о происшествии поступила от работников Северо-Кавказской железной дороги, которые обнаружили следы возгорания и повреждения двух релейных шкафов возле станции Варениковская.
При этом движение поездов не было нарушено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое ранее судимых подозреваемых. По данным следствия, они действовали по указаниям зарубежного куратора и получали вознаграждение в криптовалюте.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ, материалы переданы в УФСБ России по Краснодарскому краю. Подозреваемые заключены под стражу. За подобные преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на нефтеперерабатывающем объекте в Кубани, задержав уроженца Центральной Азии, который готовил преступление по заданию международной террористической организации. У него нашли зажигательные бутылки. Возбуждено уголовное дело, передает «Царьград».
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