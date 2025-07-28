Следователи не исключили, что причиной взрыва газа в Саратове мог быть теракт

В Саратове после взрыва газа в многоэтажке рассматривается в том числе и версия террористического акта. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Ни одна из версий не исключается», — ответили в силовых структурах РИА Новости. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех необходимых экспертиз.
Продолжается расследование причин трагического взрыва газа, произошедшего в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате происшествия разрушен угловой подъезд здания с седьмого по десятый этаж, погибли семь человек, в том числе ребенок, более 15 жителей обратились за медицинской помощью. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Разбор завалов на месте трагедии продолжается. С субботы жителям первых трех подъездов разрешено вернуться в свои квартиры. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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