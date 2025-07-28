Следователи не исключили, что причиной взрыва газа в Саратове мог быть теракт

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В результате происшествия разрушен угловой подъезд здания
В результате происшествия разрушен угловой подъезд здания Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове после взрыва газа в многоэтажке рассматривается в том числе и версия террористического акта. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Ни одна из версий не исключается», — ответили в силовых структурах РИА Новости. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех необходимых экспертиз.

Продолжается расследование причин трагического взрыва газа, произошедшего в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате происшествия разрушен угловой подъезд здания с седьмого по десятый этаж, погибли семь человек, в том числе ребенок, более 15 жителей обратились за медицинской помощью. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Разбор завалов на месте трагедии продолжается. С субботы жителям первых трех подъездов разрешено вернуться в свои квартиры. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Саратове после взрыва газа в многоэтажке рассматривается в том числе и версия террористического акта. Об этом сообщили в силовых структурах. «Ни одна из версий не исключается», — ответили в силовых структурах РИА Новости. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех необходимых экспертиз. Продолжается расследование причин трагического взрыва газа, произошедшего в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате происшествия разрушен угловой подъезд здания с седьмого по десятый этаж, погибли семь человек, в том числе ребенок, более 15 жителей обратились за медицинской помощью. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Разбор завалов на месте трагедии продолжается. С субботы жителям первых трех подъездов разрешено вернуться в свои квартиры. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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