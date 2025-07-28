Жильцы рухнувшего дома в Астрахани полтора года назад жаловались на его износ

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Обрушившийся дом в Астрахани признан аварийным еще в 2019 году
Обрушившийся дом в Астрахани признан аварийным еще в 2019 году Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

В Астрахани 28 июля разрушилась часть дома на улице Ляхова, 6 — строение было признано аварийным еще в 2019 году. Уже на тот момент конструкции здания были изношены на 79%, сообщили местные жители.

«Дом признан аварийным в 2019 году с износом в 79%», — писали местные жители в одном из городских каналов в феврале 2024 года. В том же году они отмечали, что в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами, а фундамент заметно просел.

Также известно, что дом 1962 года постройки. Высотой он в пять этажей, всего у многоэтажки три парадных и 24 квартиры. 

Ранее стало известно, что в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. На месте происшествия работают спасатели. 

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В Астрахани 28 июля разрушилась часть дома на улице Ляхова, 6 — строение было признано аварийным еще в 2019 году. Уже на тот момент конструкции здания были изношены на 79%, сообщили местные жители. «Дом признан аварийным в 2019 году с износом в 79%», — писали местные жители в одном из городских каналов в феврале 2024 года. В том же году они отмечали, что в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами, а фундамент заметно просел. Также известно, что дом 1962 года постройки. Высотой он в пять этажей, всего у многоэтажки три парадных и 24 квартиры.  Ранее стало известно, что в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. На месте происшествия работают спасатели. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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