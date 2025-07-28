Жильцы рухнувшего дома в Астрахани полтора года назад жаловались на его износ

В Астрахани 28 июля разрушилась часть дома на улице Ляхова, 6 — строение было признано аварийным еще в 2019 году. Уже на тот момент конструкции здания были изношены на 79%, сообщили местные жители.
«Дом признан аварийным в 2019 году с износом в 79%», — писали местные жители в одном из городских каналов в феврале 2024 года. В том же году они отмечали, что в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами, а фундамент заметно просел.
Также известно, что дом 1962 года постройки. Высотой он в пять этажей, всего у многоэтажки три парадных и 24 квартиры.
Ранее стало известно, что в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. На месте происшествия работают спасатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.