Спасатели не исключили, что люди оказались под обломками дома в Астрахани

На месте происшествия продолжают работать спасатели (архивное фото)
новость из сюжетаВ Астрахани обрушилась часть многоэтажки
Под завалами обрушившегося подъезда в Астрахани могут находиться люди. Об этом сообщают оперативные службы.
«Под завалами после обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Астрахани могут находиться люди», — сообщили в оперативных службах ТАСС. На месте происшествия продолжают работать спасатели и экстренные службы. Проводится эвакуация жильцов. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU.
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