Спасатели не исключили, что люди оказались под обломками дома в Астрахани

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На месте происшествия продолжают работать спасатели (архивное фото)
На месте происшествия продолжают работать спасатели (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

Под завалами обрушившегося подъезда в Астрахани могут находиться люди. Об этом сообщают оперативные службы.

«Под завалами после обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Астрахани могут находиться люди», — сообщили в оперативных службах ТАСС. На месте происшествия продолжают работать спасатели и экстренные службы. Проводится эвакуация жильцов. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU.

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Под завалами обрушившегося подъезда в Астрахани могут находиться люди. Об этом сообщают оперативные службы. «Под завалами после обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Астрахани могут находиться люди», — сообщили в оперативных службах ТАСС. На месте происшествия продолжают работать спасатели и экстренные службы. Проводится эвакуация жильцов. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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