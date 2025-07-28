Лавров: РФ впервые в истории воюет одна против всего Запада

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Лавров заявил, что главная задача России сейчас - это победить врага
Лавров заявил, что главная задача России сейчас - это победить врага Фото:

В настоящее время Россия впервые в своей истории ведет боевые действия против всего Запада без поддержки союзников. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада», — заявил Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в Первую и Вторую мировые войны у нее были союзники. Сейчас же на поле боя союзников нет, поэтому, по его словам, необходимо полагаться лишь на себя и не допускать ни слабостей, ни слабины. Лавров добавил, что у России много дел, но главное из них — победить врага.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны, использующей спутниковые данные и ракеты. По его словам, независимость России воспринимается западными элитами как угроза их «цивилизационному превосходству». Медведев охарактеризовал ситуацию как прокси-войну и назвал заявления о возможном нападении России на Европу «полной чушью». Он подчеркнул, что Россия должна адекватно отвечать на действия Запада, включая возможность превентивных ударов, и отметил, что страна больше не имеет иллюзий по поводу отношений с Западом, передает деловое издание «Взгляд».

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В настоящее время Россия впервые в своей истории ведет боевые действия против всего Запада без поддержки союзников. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада», — заявил Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что в Первую и Вторую мировые войны у нее были союзники. Сейчас же на поле боя союзников нет, поэтому, по его словам, необходимо полагаться лишь на себя и не допускать ни слабостей, ни слабины. Лавров добавил, что у России много дел, но главное из них — победить врага. Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны, использующей спутниковые данные и ракеты. По его словам, независимость России воспринимается западными элитами как угроза их «цивилизационному превосходству». Медведев охарактеризовал ситуацию как прокси-войну и назвал заявления о возможном нападении России на Европу «полной чушью». Он подчеркнул, что Россия должна адекватно отвечать на действия Запада, включая возможность превентивных ударов, и отметил, что страна больше не имеет иллюзий по поводу отношений с Западом, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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