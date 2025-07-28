Опекунша Наумова заплатит отцу убитого ею шестилетнего Далера 1 млн рублей

Екатеринбурженка Вероника Наумова, которую суд признал виновной в убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, выплатит также миллион рублей отцу мальчика. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
Миллион рублей — компенсация отцу Далера за его смерть. Днем 28 июля Свердловский облсуд приговорил Наумову к 24 годам лишения свободы. Максимальный срок, который запрашивало обвинение, 25 лет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с заседания.
История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика, а племянник семьи Егольников признан соучастником. Все самое важное по делу Наумовой — в большом материале агентства.
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