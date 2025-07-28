В Екатеринбурге опекуншу убитого Далера Бобиева приговорили к 24 годам колонии

Веронику Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбурге 36-летнюю Веронику Наумову, опекуншу шестилетнего Далера Бобиева приговорили к 24 годам лишения свободы, их она проведет в колонии общего режима. Летом 2023 года мальчик загадочно пропал, а спустя три дня его тело нашли в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. Главной обвиняемой в деле выступает женщина, ей грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы. 28 июля екатеринбурженке вынесут приговор, URA.RU следит за процессом в онлайн-трансляции.

14:53 "Жаль, что в РФ нет пожизненного срока для женщин. А так доволен приговором", — отреагировал на решение суда отец Далера Бобиева.

14:37 «Мы не ожидали такого чрезмерно сурового наказания, такого приговора. Мы, конечно, будем обжаловать», — заявила после процесса адвокат Наумовой Елена Хорова. Она добавила, что подзащитная не признает вину и суд просили полностью оправдать опекуншу. На данный момент с детьми Наумовой находится их бабушка.

14:34 «Тело ребенка было найдено оперуполномоченными уголовного розыска на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. После этого поисковым мероприятиям, в которых задействовалось, в общей сложности, около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, был дан отбой. По полученным данным, несовершеннолетний погиб давно. Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков уголовного розыска и следователей женщине не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии», — прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

14:30 «В ходе следствия допрошено около 100 свидетелей, проведены 18 осмотров мест происшествия, 12 выемок, несколько очных ставок и проверок показаний на месте, психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также иные следственные мероприятия», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

14:28 Наумова должна будет выплатить 1 миллион рублей отцу убитого Далера Бобиева.

14:26 На оглашение приговора в зале суда собралось множество представителей СМИ. Снимком делится наш фотограф.

Илья Московец © URA.RU

14:23 Даниилу Егольникову — племяннику мужа Наумовой вынесли приговор в виде 5 лет лишения свободы. Их он будет отбывать также в колонии общего режима.

14:19 «Свердловский областной суд назначил Веронике Наумовой наказание в виде 24 лет лишения свободы, с последующим ограничением свободы на срок 2 года», — уточняется в telegram-канале прокуратуры региона.

Илья Московец © URA.RU

14:12 Вероника Наумова проведет 24 года в колонии общего режима. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

14:08 К поискам 6-летнего Далера в 2023 году подключались не только полицейские, но и волонтеры, поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв», кинологи с собаками, а также жители города. Было расклеено более двухсот ориентировок, а к розыску присоединились даже военные. Однако первые дни не принесли результатов.

14:03 «Даниила Егольникова — племянник мужа опекунши завели в зал в сопровождении адвоката Елены Хоровой», — передает наш корреспондент с места событий.

Джанита Джаллатова © URA.RU

14:01 Судебное заседание пройдет в Свердловском областном суде. Журналисты уже начали толпиться в коридоре.