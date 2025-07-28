В Астрахани обрушился целый подъезд жилого дома: что известно к этому часу

Сегодня днем в Астрахани обрушилась часть квартир жилого дома. Об этом стало известно от сотрудников МЧС России. На текущий момент известно о трех пострадавших. Причина произошедшего устанавливается. Обо всем, что известно о случившемся — в материале URA.RU.
Что случилось
Сегодня примерно в 12 дня по местному времени, обрушилась часть жилого дома по адресу улица Ляхова, 6. По уточненным данным, обвалились квартиры с первого по пятый этаж. Пожара не последовало.
Возможная причина
В экстренных службах рассказали, что причина частичного обрушения сейчас устанавливается. Взрыва газа не было. Сотрудники МЧС России разбирают обрушившиеся конструкции.
Есть ли пострадавшие
На текущих момент известно о трех пострадавших. Кроме того, есть вероятность, что под обломками подъезда в Астрахани остаются люди. Данную информацию предоставили представители экстренных служб.
«Под завалами после обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Астрахани могут находиться люди», — сообщили в оперативных службах. На месте происшествия продолжают работать спасатели и экстренные службы.
Что происходит сейчас
Сотрудники МЧС России разбирают конструкции. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 96 специалистов и 28 единицы техники. Ведется поиск пострадавших.
Также проводится проверка квартир в соседних подъездах и эвакуация жителей. На начальном этапе эвакуированы 15 человек.
Реакция властей
Губернатор Игорь Бабушкин прибыл на место инцидента. Он рассказал о текущем обстановке на месте происшествия.
«Сейчас работают спасатели. Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства. На данный момент 15 человек эвакуировано. Информации о пострадавших не имеется. Предпринимаются все исчерпывающие меры для установления причин произошедшего», — заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Краткая информация о доме
Жители сильно обеспокоены произошедшим. По их информации, дом — старое общежитие.
По некоторой информации, дом еще в 2019 году признали аварийным. Уже на тот момент конструкции здания были изношены на 79%, сообщили местные жители. Еще в то время жители общежития жаловались на стоячую воду в подвале, трещины на стенам и просевший фундамент.
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