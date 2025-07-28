В Астрахани обрушился целый подъезд жилого дома: что известно к этому часу

В Астрахани обрушился подъезд жилого многоэтажного дома
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В Астрахани рухнула часть жилого дома
В Астрахани рухнула часть жилого дома Фото:

Сегодня днем в Астрахани обрушилась часть квартир жилого дома. Об этом стало известно от сотрудников МЧС России. На текущий момент известно о трех пострадавших. Причина произошедшего устанавливается. Обо всем, что известно о случившемся — в материале URA.RU.

Что случилось

Сегодня примерно в 12 дня по местному времени, обрушилась часть жилого дома по адресу улица Ляхова, 6. По уточненным данным, обвалились квартиры с первого по пятый этаж. Пожара не последовало.

Возможная причина

В экстренных службах рассказали, что причина частичного обрушения сейчас устанавливается. Взрыва газа не было. Сотрудники МЧС России разбирают обрушившиеся конструкции.

Есть ли пострадавшие

На текущих момент известно о трех пострадавших. Кроме того, есть вероятность, что под обломками подъезда в Астрахани остаются люди. Данную информацию предоставили представители экстренных служб.

«Под завалами после обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Астрахани могут находиться люди», — сообщили в оперативных службах. На месте происшествия продолжают работать спасатели и экстренные службы.

Что происходит сейчас

Сотрудники МЧС России разбирают конструкции. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 96 специалистов и 28 единицы техники. Ведется поиск пострадавших.

Также проводится проверка квартир в соседних подъездах и эвакуация жителей. На начальном этапе эвакуированы 15 человек.

Реакция властей

Губернатор Игорь Бабушкин прибыл на место инцидента. Он рассказал о текущем обстановке на месте происшествия.

«Сейчас работают спасатели. Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства. На данный момент 15 человек эвакуировано. Информации о пострадавших не имеется. Предпринимаются все исчерпывающие меры для установления причин произошедшего», — заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Краткая информация о доме

Жители сильно обеспокоены произошедшим. По их информации, дом — старое общежитие. 

По некоторой информации, дом еще в 2019 году признали аварийным. Уже на тот момент конструкции здания были изношены на 79%, сообщили местные жители. Еще в то время жители общежития жаловались на стоячую воду в подвале, трещины на стенам и просевший фундамент.

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Сегодня днем в Астрахани обрушилась часть квартир жилого дома. Об этом стало известно от сотрудников МЧС России. На текущий момент известно о трех пострадавших. Причина произошедшего устанавливается. Обо всем, что известно о случившемся — в материале URA.RU. Что случилось Сегодня примерно в 12 дня по местному времени, обрушилась часть жилого дома по адресу улица Ляхова, 6. По уточненным данным, обвалились квартиры с первого по пятый этаж. Пожара не последовало. Возможная причина В экстренных службах рассказали, что причина частичного обрушения сейчас устанавливается. Взрыва газа не было. Сотрудники МЧС России разбирают обрушившиеся конструкции. Есть ли пострадавшие На текущих момент известно о трех пострадавших. Кроме того, есть вероятность, что под обломками подъезда в Астрахани остаются люди. Данную информацию предоставили представители экстренных служб. «Под завалами после обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Астрахани могут находиться люди», — сообщили в оперативных службах. На месте происшествия продолжают работать спасатели и экстренные службы. Что происходит сейчас Сотрудники МЧС России разбирают конструкции. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 96 специалистов и 28 единицы техники. Ведется поиск пострадавших. Также проводится проверка квартир в соседних подъездах и эвакуация жителей. На начальном этапе эвакуированы 15 человек. Реакция властей Губернатор Игорь Бабушкин прибыл на место инцидента. Он рассказал о текущем обстановке на месте происшествия. Краткая информация о доме Жители сильно обеспокоены произошедшим. По их информации, дом — старое общежитие.  По некоторой информации, дом еще в 2019 году признали аварийным. Уже на тот момент конструкции здания были изношены на 79%, сообщили местные жители. Еще в то время жители общежития жаловались на стоячую воду в подвале, трещины на стенам и просевший фундамент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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