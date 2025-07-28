Из рухнувшего дома в Астрахани началась срочная эвакуация людей

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На место ЧП в Астрахани прибыл губернатор региона Бабушкин
На место ЧП в Астрахани прибыл губернатор региона Бабушкин Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

В Астрахани проводится срочная эвакуация жителей после обрушения подъезда жилого дома. На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, был организован оперативный штаб.

«Сейчас работают спасатели. Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства», — сообщил Бабушкин. Его слова передает «Астрахань 24».

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной части в 12:12 по местному времени 28 июля. На начальном этапе было эвакуировано 15 жильцов дома.

В результате обрушения пострадали квартиры с первого по пятый этаж. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. На место происшествия выехали спасатели. Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Кипричный дом постройки 1962 года в пять этажей.

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В Астрахани проводится срочная эвакуация жителей после обрушения подъезда жилого дома. На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, был организован оперативный штаб. «Сейчас работают спасатели. Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства», — сообщил Бабушкин. Его слова передает «Астрахань 24». Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной части в 12:12 по местному времени 28 июля. На начальном этапе было эвакуировано 15 жильцов дома. В результате обрушения пострадали квартиры с первого по пятый этаж. На данный момент сведений о пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. На место происшествия выехали спасатели. Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Кипричный дом постройки 1962 года в пять этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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