Из рухнувшего дома в Астрахани началась срочная эвакуация людей

В Астрахани проводится срочная эвакуация жителей после обрушения подъезда жилого дома. На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, был организован оперативный штаб.
«Сейчас работают спасатели. Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства», — сообщил Бабушкин. Его слова передает «Астрахань 24».
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной части в 12:12 по местному времени 28 июля. На начальном этапе было эвакуировано 15 жильцов дома.
В результате обрушения пострадали квартиры с первого по пятый этаж. На данный момент сведений о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. На место происшествия выехали спасатели. Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Кипричный дом постройки 1962 года в пять этажей.
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