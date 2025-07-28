Защита челябинского министра Белоусова оспорила решение об аресте

Адвокат министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова оспорила решение об его отправке в СИЗО. Информация появилась в базе данных Басманного суда Москвы. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.
«28 июля адвокат подал апелляционную жалобу на решение о заключении Белоусова под стражу», — указано в карточке дела. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена. По другим фигурантам решение пока не обжаловалось.
Белоусов был задержан 23 июля сотрудниками УФСБ по Челябинской области и центрального аппарата СК РФ. Вместе с ним под следствие попали управляющий делами правительства области Роман Менжинский и бывший вице-губернатор Александр Богашов, которого задержали в Москве. Им были предъявлены обвинения по пп. «в», «г», «е» ч.3 ст.286 УК РФ.
Предварительно, дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. После задержания Менжинского и Белоусова этапировали в столицу, где отправили в СИЗО на два месяца.
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