Защита челябинского министра Белоусова оспорила решение об аресте

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Адвокат Эльдара Белоусова не согласен с решением Басманного суда
Адвокат Эльдара Белоусова не согласен с решением Басманного суда Фото:
новость из сюжета
Задержан бывший челябинский вице-губернатор Богашов

Адвокат министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова оспорила решение об его отправке в СИЗО. Информация появилась в базе данных Басманного суда Москвы. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.

«28 июля адвокат подал апелляционную жалобу на решение о заключении Белоусова под стражу», — указано в карточке дела. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена. По другим фигурантам решение пока не обжаловалось.

Белоусов был задержан 23 июля сотрудниками УФСБ по Челябинской области и центрального аппарата СК РФ. Вместе с ним под следствие попали управляющий делами правительства области Роман Менжинский и бывший вице-губернатор Александр Богашов, которого задержали в Москве. Им были предъявлены обвинения по пп. «в», «г», «е» ч.3 ст.286 УК РФ.

Предварительно, дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. После задержания Менжинского и Белоусова этапировали в столицу, где отправили в СИЗО на два месяца.

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Адвокат министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова оспорила решение об его отправке в СИЗО. Информация появилась в базе данных Басманного суда Москвы. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена. «28 июля адвокат подал апелляционную жалобу на решение о заключении Белоусова под стражу», — указано в карточке дела. Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена. По другим фигурантам решение пока не обжаловалось. Белоусов был задержан 23 июля сотрудниками УФСБ по Челябинской области и центрального аппарата СК РФ. Вместе с ним под следствие попали управляющий делами правительства области Роман Менжинский и бывший вице-губернатор Александр Богашов, которого задержали в Москве. Им были предъявлены обвинения по пп. «в», «г», «е» ч.3 ст.286 УК РФ. Предварительно, дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. После задержания Менжинского и Белоусова этапировали в столицу, где отправили в СИЗО на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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