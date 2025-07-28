В ночном ДТП в Миассе погиб пожилой пешеход

© Служба новостей «URA.RU»
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На одежде мужчины не было светоотражающих элементов
На одежде мужчины не было светоотражающих элементов Фото:

В Миассе Челябинской области в результате ночного ДТП скончался пожилой мужчина, который шел по дороге под дождем в темной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, в Миассе на Объездной дороге около дома №4/45Б, водитель, женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем „Хавал Дарго“, в условиях дождя совершила наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина (около 50-60 лет), от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы областной Госавтоинспекции, мужчина шел по дороге в темной одежде без световозвращающих элементов. ДТП произошло около половины двенадцатого ночи. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции разбираются в причинах произошедшего.

В региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и, при возможности, отказаться от поездок из-за обильных дождей. Они подчеркнули, что ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия.

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В Миассе Челябинской области в результате ночного ДТП скончался пожилой мужчина, который шел по дороге под дождем в темной одежде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, в Миассе на Объездной дороге около дома №4/45Б, водитель, женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем „Хавал Дарго“, в условиях дождя совершила наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина (около 50-60 лет), от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы областной Госавтоинспекции, мужчина шел по дороге в темной одежде без световозвращающих элементов. ДТП произошло около половины двенадцатого ночи. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции разбираются в причинах произошедшего. В региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и, при возможности, отказаться от поездок из-за обильных дождей. Они подчеркнули, что ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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