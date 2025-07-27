Прокуратура просит отправить пермяка на строгий режим за избиение пасынка

Прокуратура Пермского края просить приговорить Евгения Овсюкова к восьми годам с отбыванием срока в колонии строгого режима. Такая позиция была озвучена во время прений сторон в Свердловском районном суде.
«С учетом всех обстоятельств произошедшего, просим отправить Овсюкова в колонию строгого режима», — передает слова гособвинителя 59.RU. По мнению прокуратуры отбывать наказание Евсюков должен в колонии строгого режима.
О том, что Овсюков избил своего пасынка стало известно в марте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как весь в крови девятилетний мальчик сбежал из квартиры. Он попытался скрыться в соседнем подъезде новостройки и просил помощи у прохожих. Плакал и кричал, что его избил отчим.
После публикации шокирующих видео Евсюкова задержали и отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».
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