27 июля 2025

Прокуратура просит отправить пермяка на строгий режим за избиение пасынка

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Евгений Овсюков ожидает приговора в СИЗО
Евгений Овсюков ожидает приговора в СИЗО Фото:
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В Перми пьяный отчим избил ребенка

Прокуратура Пермского края просить приговорить Евгения Овсюкова к восьми годам с отбыванием срока в колонии строгого режима. Такая позиция была озвучена во время прений сторон в Свердловском районном суде.

«С учетом всех обстоятельств произошедшего, просим отправить Овсюкова в колонию строгого режима», — передает слова гособвинителя 59.RU. По мнению прокуратуры отбывать наказание Евсюков должен в колонии строгого режима.

О том, что Овсюков избил своего пасынка стало известно в марте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как весь в крови девятилетний мальчик сбежал из квартиры. Он попытался скрыться в соседнем подъезде новостройки и просил помощи у прохожих. Плакал и кричал, что его избил отчим.

После публикации шокирующих видео Евсюкова задержали и отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

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Прокуратура Пермского края просить приговорить Евгения Овсюкова к восьми годам с отбыванием срока в колонии строгого режима. Такая позиция была озвучена во время прений сторон в Свердловском районном суде. «С учетом всех обстоятельств произошедшего, просим отправить Овсюкова в колонию строгого режима», — передает слова гособвинителя 59.RU. По мнению прокуратуры отбывать наказание Евсюков должен в колонии строгого режима. О том, что Овсюков избил своего пасынка стало известно в марте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как весь в крови девятилетний мальчик сбежал из квартиры. Он попытался скрыться в соседнем подъезде новостройки и просил помощи у прохожих. Плакал и кричал, что его избил отчим. После публикации шокирующих видео Евсюкова задержали и отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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