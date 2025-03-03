Мальчика, которого год бил отчим в Перми, пыталась спрятать под стол вахтер

Вахтер Людмила в подъезде пыталась спасти 9-летнего мальчика от избиения отчимом. Она спрятала ребенка под стол, но мама школьника достала его оттуда и в итоге отчим его избил. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. По информации следователей, мужчина год истязал своего пасынка.
«Мальчик несколько раз выбегал в холл. Мама села тут же и стала вызывать полицию. Я в это время находилась тут с мальчиком. Потом я его спрятала под стол. Сама оделась и пошла в первый подъезд, чтобы вызвать полицию. Когда я ушла мама его из-под стола достала, не знаю зачем. Она его позвала, чтобы он сидел с ней. В этот момент выбежал разъяренный папа и утащил его в квартиру и видимо там уже избивал его. Похоже мальчику вырваться, и он босиком по снегу побежал в первый подъезд», — вспоминает Людмила.
Она также сообщила, что в первый раз 9-летний школьник выскочил в подъезд в истерике со словами: «Помогите! Папа бьет меня и маму». «Я тогда попыталась расспросить его о случившемся и в это время выбежал папа (отчим — прим. ред.) и начал тащить его в квартиру. За шею, за футболку. Я попыталась уговорить его, чтобы он отстал от ребенка и успокоился. Он не реагировал на мои слова, только лишь ругался матом на ребенка. В это время выбежала мама. Меня оттолкнула и попыталась увести их в квартиру», — вспоминает Людмила самое начало конфликта.
Вся ситуация произошла в воскресенье, 2 марта, около двух часов дня. На помощь избитому школьнику пришли прохожие. Они же вызвали скорую и не дали отчиму продолжать избиение ребенка. Сразу после этого в произошедшее вмешались следователи. Они провели осмотр квартиры и возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Сам мужчина задержан, скоро ему предъявят обвинение.
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