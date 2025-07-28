Лавров рассказал, кто из иностранных министров приглашал его «выйти покурить», стесняясь камер

Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг приглашал главу МИД РФ Сергея Лаврова «покурить», чтобы поговорить без камер. Об этом последний поделился в рамках форума «Территория смыслов», его слова приводит корреспондент URA.RU.
«Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на каком-то международном мероприятии попросил о встрече, но постеснялся сделать это под камерами. Пригласил меня выйти покурить, ну, пошли, поговорили» — заявил Лавров.
Александер Шалленберг был министром иностранных дел Австрии с 3 июня 2019. Он ушел с поста 3 марта 2025 года, его сменила Беате Майнль-Райзингер.
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