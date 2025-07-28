Лавров рассказал, кто из иностранных министров приглашал его «выйти покурить», стесняясь камер

Лавров: министр иностранных дел Австрии приглашал выйти «покурить»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаврова приглашал поговорить бывший министр иностранных дел Австрии
Лаврова приглашал поговорить бывший министр иностранных дел Австрии Фото:

Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг приглашал главу МИД РФ Сергея Лаврова «покурить», чтобы поговорить без камер. Об этом последний поделился в рамках форума «Территория смыслов», его слова приводит корреспондент URA.RU.

«Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на каком-то международном мероприятии попросил о встрече, но постеснялся сделать это под камерами. Пригласил меня выйти покурить, ну, пошли, поговорили» — заявил Лавров.

Александер Шалленберг был министром иностранных дел Австрии с 3 июня 2019. Он ушел с поста 3 марта 2025 года, его сменила Беате Майнль-Райзингер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг приглашал главу МИД РФ Сергея Лаврова «покурить», чтобы поговорить без камер. Об этом последний поделился в рамках форума «Территория смыслов», его слова приводит корреспондент URA.RU. «Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на каком-то международном мероприятии попросил о встрече, но постеснялся сделать это под камерами. Пригласил меня выйти покурить, ну, пошли, поговорили» — заявил Лавров. Александер Шалленберг был министром иностранных дел Австрии с 3 июня 2019. Он ушел с поста 3 марта 2025 года, его сменила Беате Майнль-Райзингер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...