Что известно о свердловской семье, в которой двое детей погибли в пожаре

Семья, двое маленьких детей (четыре и пять лет) которой погибли в загоревшейся квартире в Асбесте (Свердловская область), состояла на учете правоохранителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Семья, по первоначальным данным, в ноябре 2024 года была снята органами системы профилактики с учета», — пояснили в ведомстве. Проверка продолжается.
Пожар случился утром 28 июля. Тело мальчика обнаружили при тушении жилья, а девочка скончалась в реанимации. В момент пожара в квартире матери не было. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.
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