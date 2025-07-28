Что известно о свердловской семье, в которой двое детей погибли в пожаре

Семья, в которой двое малышей погибли в пожаре в Асбесте, состояла на учете
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар случился утром 28 июля (архивное фото)
Пожар случился утром 28 июля (архивное фото) Фото:

Семья, двое маленьких детей (четыре и пять лет) которой погибли в загоревшейся квартире в Асбесте (Свердловская область), состояла на учете правоохранителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Семья, по первоначальным данным, в ноябре 2024 года была снята органами системы профилактики с учета», — пояснили в ведомстве. Проверка продолжается.

Пожар случился утром 28 июля. Тело мальчика обнаружили при тушении жилья, а девочка скончалась в реанимации. В момент пожара в квартире матери не было. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

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Семья, двое маленьких детей (четыре и пять лет) которой погибли в загоревшейся квартире в Асбесте (Свердловская область), состояла на учете правоохранителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Семья, по первоначальным данным, в ноябре 2024 года была снята органами системы профилактики с учета», — пояснили в ведомстве. Проверка продолжается. Пожар случился утром 28 июля. Тело мальчика обнаружили при тушении жилья, а девочка скончалась в реанимации. В момент пожара в квартире матери не было. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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