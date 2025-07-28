В понедельник аэропорт Шереметьево оказался одним из наиболее пострадавших. По данным онлайн-табло, задержаны 34 вылета, десятки рейсов отменены, а более ста самолетов не смогли или не смогут приземлиться. К массовым задержкам и отменам рейсов привел крупный сбой в работе сервисов «Аэрофлота». В Кремле назвали эту информацию тревожной.
Среди отмененных направлений — Москва — Астрахань, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минск, Омск, Пермь, Самара, Сочи, Санкт-Петербург и другие. Всего отменено 42 рейса, полный список опубликован в официальном telegram-канале авиакомпании. Позже стало известно еще о семи отмененных рейсах по направлениям Калининград, Астана, Красноярск, Сочи, Кировск и Элиста.
Сотни пассажиров, чьи рейсы были отменены или перенесены, провели в терминалах несколько часов; многие попытались покинуть аэропорт, однако на выходе также образовались очереди.
Журналист URA.RU пообщался с Михаилом, Еленой и их сыном, которые уже шесть часов находятся в аэропорту. Их первый рейс во Владивосток отменили, второй — тоже. У стойки информации скопились пассажиры, ожидая начала регистрации на свои рейсы, но получают только неопределенные ответы. У табло вылетов много людей, большинство рейсов отменено.
Многие пассажиры спят в креслах, на полу преимущественно молодежь. Николай, летящий в Минеральные Воды, ждет уже пятый час: его рейс также отменен, он ожидает переоформления билета и пьет уже третью чашку кофе. Сотрудники аэропорта бесплатно раздают воду в зале вылета. Подробнее о ситуации в Шереметьево — в фоторепортаже URA.RU.
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