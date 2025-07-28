Стала известна стоимость билетов на «Ласточку» из Челябинска в Уфу

Стоимость проезда в одну сторону от Челябинска до Уфы на новом электропоезде «Ласточка», который выйдет на маршрут с 1 августа, составит 1751,40 рубля по полному тарифу. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«С 1 августа 2025 года начнет курсировать новый электропоезд „Ласточка“ по межрегиональному маршруту Челябинск — Уфа — Дема. Стоимость проезда в одну сторону от Челябинска до Уфы составляет 1751,40 рубля по полному тарифу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Беспересадочные поезда будут курсировать из Челябинска с субботы по понедельник. Из Уфы — с пятницы по воскресенье. Из Демы первый поезд № 6422/7160/7158 отправится 1 августа в 13:25, из Уфы — в 13:39. В Челябинск он прибудет в 23:05. Время в пути на полном маршруте составит девять часов 40 минут.
Из Челябинска «Ласточка» № 7157/7159/7161 отправится 2 августа в 06:04. В столицу республики Башкортостан поезд прибудет в 15:21, а на конечную станцию Дема в 15:36. На маршруте Дема — Челябинск предусмотрены 32 остановки, по направлению Челябинск — Дема — 23 остановки. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, добавили в миндортрансе региона.
Между Челябинском и Магнитогорском ранее запустили два дополнительных рейса скоростных поездов «Ласточка». Увеличение связано с высоким спросом на поездки, сообщили в пресс-службе регионального миндора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!