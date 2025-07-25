Эрдоган намерен созвониться с Путиным и Трампом и обсудить их встречу

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Инициатива связана с итогами третьего раунда прямых переговоров
Инициатива связана с итогами третьего раунда прямых переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения станет возможность организации встречи лидеров на территории Стамбула.

«Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом», — сказал Эрдоган журналистам. Инициатива проведения консультаций связана с итогами третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле 23 июля. Президент отметил, что глава МИД Турции Хакан Фидан по его поручению принимал участие в этих переговорах, а сам Эрдоган встретился с украинской делегацией в Анкаре перед их вылетом в Стамбул.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел во дворце Чираган в Стамбуле. В ходе встречи стороны обсудили свои позиции, изложенные в проектах меморандумов. Переговоры продлились около 40 минут и завершились договоренностями об обменах не только военных, но и гражданских лиц. В рамках переговоров российская сторона предложила создать три онлайн рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения станет возможность организации встречи лидеров на территории Стамбула. «Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом», — сказал Эрдоган журналистам. Инициатива проведения консультаций связана с итогами третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле 23 июля. Президент отметил, что глава МИД Турции Хакан Фидан по его поручению принимал участие в этих переговорах, а сам Эрдоган встретился с украинской делегацией в Анкаре перед их вылетом в Стамбул. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел во дворце Чираган в Стамбуле. В ходе встречи стороны обсудили свои позиции, изложенные в проектах меморандумов. Переговоры продлились около 40 минут и завершились договоренностями об обменах не только военных, но и гражданских лиц. В рамках переговоров российская сторона предложила создать три онлайн рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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