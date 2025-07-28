«Входить было страшно»: в каком состоянии находился частично обрушившийся дом в Астрахани

В Астрахани сегодня днем произошло частичное обрушение в многоквартирном доме по адресу улица Ляхова, 6. Информацию об этом сообщили в МЧС России. В настоящее время специалисты устанавливают причины случившегося.
Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Жильцы неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние дома, однако власти не предпринимали никаких мер. Обещанного расселения в 2024 году так и не произошло. Что известно о доме — в материале URA.RU.
Характеристика дома
Дом был построен в 1962 году. Он представляет собой кирпичное здание с железобетонными перекрытиями, состоит из пяти этажей, трех подъездов и включает в себя 24 квартиры. При этом информации о наличии газа в доме отсутствует. Отопление в здании — центральное. Мусоропровода нет.
«Входить в этот дом было страшно»: комментарии местных жителей
По сведениям местных жителей, здание по адресу Ляхова, 6 в Астрахани было признано аварийным еще в 2019 году, однако расселение началось лишь в 2025 году. Жильцы еще полтора года назад неоднократно обращались с жалобами на трещины в стенах, проседание фундамента и регулярное затопление подвала. «Входить в этот дом было страшно. В определенный период я доставляла туда почту», — рассказала одна из жительниц района.
Реакция властей на жалобы жильцов
В феврале прошлого года городские власти сообщили, что расселение дома на Ляхова запланировано на 2024 год по федеральной программе. Как отметила начальник профильного отдела Надежда Краснова, сейчас готовится распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка. После его принятия будет проведена оценка, чтобы определить размер компенсаций жильцам. Однако до сих пор расселение жильцов до конца не проведено.
«Квартиры в плесени, подвалы воняют»: в каком состоянии дом сейчас
В июне 2025 года в редакцию «Астрахань.ру» снова обратились жители дома, рассказав о крайне неудовлетворительном состоянии здания: подвал затоплен, стены покрыты трещинами, фундамент просел, в квартирах плесень и стойкий запах сырости. Несмотря на неоднократные обращения и попытки эвакуации, расселение до сих пор не проведено. По информации издания, снос дома был намечен на апрель 2025 года, однако работы до сих пор не начаты и маловероятно, что завершатся к концу года. Во дворе наблюдается антисанитария и мусор, а соседние дома находятся в сходном положении.
Часть жителей не проявляет обеспокоенности происходящим — во дворе регулярно проходят шумные вечеринки, из окон слышны громкие звуки. Однако есть и те, кто пытается привлечь внимание властей к проблеме: по их словам, чиновники игнорируют тревожные сигналы, несмотря на опасное состояние домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.