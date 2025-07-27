Ребенок, избитый отчимом в Перми, хочет, чтобы тот вернулся домой

Мальчик, которого истязал отчим в Перми, хочет, чтобы тот вернулся домой и называет его «папой». Слова ребенка были озвучены во время прений сторон по уголовному делу Евгения Овсюкова.
«Мальчик называет отчима „папой“, воспринимает как отца. Он хочет, чтобы тот вернулся домой. Любит его», — приводит 59.RU слова мальчика, который после избиения рассказал психологу об отчиме.
Случай, который поразил всю Пермь, произошел в марте. В соцсетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, что ребенок сбежал из дома весь в крови и босиком. Он пытался попасть в соседний подъезд, чтобы спастись от разъяренного отчима.
После публикации видео мужчину задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия он был отправлен в СИЗО. В ближайшее время ему вынесут приговор.
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