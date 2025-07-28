В Астрахани готовится масштабная проверка после обрушения дома

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Проверку ближайших домов на целостность проведут правоохранительные органы, сообщил Бабушкин
Проверку ближайших домов на целостность проведут правоохранительные органы, сообщил Бабушкин Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

Готовится масштабная проверка домов после обрушения дома в Астрахани. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Правоохранительные органы проведут проверку по данному инциденту. Поставил задачу ответственным проверить целостность всех близлежащих домов», — заявил Бабушкин. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее дом, часть которого обрушилась, был признан аварийным еще в 2019 году при износе 79% и с тех пор входил в официальный список аварийных объектов. Жители неоднократно жаловались на ухудшение состояния здания: в 2024 году в подвале скапливалась вода, на стенах появлялись трещины, а фундамент просел. После инцидента прокуратура организовала проверку для оценки безопасности проживания и действий ответственных служб.

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Готовится масштабная проверка домов после обрушения дома в Астрахани. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Правоохранительные органы проведут проверку по данному инциденту. Поставил задачу ответственным проверить целостность всех близлежащих домов», — заявил Бабушкин. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее дом, часть которого обрушилась, был признан аварийным еще в 2019 году при износе 79% и с тех пор входил в официальный список аварийных объектов. Жители неоднократно жаловались на ухудшение состояния здания: в 2024 году в подвале скапливалась вода, на стенах появлялись трещины, а фундамент просел. После инцидента прокуратура организовала проверку для оценки безопасности проживания и действий ответственных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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