Убийца Далера пришла на суд в Екатеринбурге с укладкой и в стильных очках. Фото, видео

28 июля 2025 в 17:15 Размер текста - 17 +

Веронике Наумовой дали 24 года тюрьмы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге завершился один из самых резонансных процессов последних лет — суд над опекуншей Далера Бобиева, обвиненной в убийстве и истязаниях приемного сына. Вероника Наумова предстала перед судом с безупречной укладкой и в стильных очках, что не осталось незамеченным как журналистами, так и участниками процесса. Самые запоминающиеся снимки из суда — в фоторепортаже URA.RU. Поведение и внешний вид Наумовой вызвали бурное обсуждение среди присутствующих. Отец погибшего мальчика Худжановиддин Бобиев отметил, что женщина пришла на суд «как на праздник». «Даже не знаю, что и сказать, когда речь идет о таком чудовищном преступлении. Женщина, убившая ребенка, явилась на оглашение приговора не как на траурное событие, а словно на парад или праздник. С идеальной укладкой, в стильных очках — ни тени раскаяния, ни намека на осознание содеянного», — сказал биологический папа убитого малыша. «Даже получив 24 года тюрьмы, она так и не попросила прощения. Очень жаль, что в российском законодательстве пока нет пожизненного заключения для таких бездушных существ, как она. Но, несмотря на это, приговором я целиком и полностью доволен. Хочу выразить огромную благодарность и суду, и Следственному комитету, и прокуратуре — они проделали колоссальную и крайне тяжелую работу, добившись справедливого возмездия», — подчеркнул Худжановиддин. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге завершился один из самых резонансных процессов последних лет — суд над опекуншей Далера Бобиева, обвиненной в убийстве и истязаниях приемного сына. Вероника Наумова предстала перед судом с безупречной укладкой и в стильных очках, что не осталось незамеченным как журналистами, так и участниками процесса. Самые запоминающиеся снимки из суда — в фоторепортаже URA.RU. Поведение и внешний вид Наумовой вызвали бурное обсуждение среди присутствующих. Отец погибшего мальчика Худжановиддин Бобиев отметил, что женщина пришла на суд «как на праздник». «Даже не знаю, что и сказать, когда речь идет о таком чудовищном преступлении. Женщина, убившая ребенка, явилась на оглашение приговора не как на траурное событие, а словно на парад или праздник. С идеальной укладкой, в стильных очках — ни тени раскаяния, ни намека на осознание содеянного», — сказал биологический папа убитого малыша. «Даже получив 24 года тюрьмы, она так и не попросила прощения. Очень жаль, что в российском законодательстве пока нет пожизненного заключения для таких бездушных существ, как она. Но, несмотря на это, приговором я целиком и полностью доволен. Хочу выразить огромную благодарность и суду, и Следственному комитету, и прокуратуре — они проделали колоссальную и крайне тяжелую работу, добившись справедливого возмездия», — подчеркнул Худжановиддин. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.