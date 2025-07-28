Восстановлению не подлежит: появились подробности об обрушении жилого дома в Астрахани

Информацию о пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Астрахани не подтвердилась. Кроме того, дом вряд ли будут восстанавливать. Об этом сообщили местные власти.
ЧП произошло сегодня, 28 июля, примерно в 12:10 по местному времени (11:10 по мск). Главное о случившимся спустя почти три часа — в сбойке URA.RU.
Восстановят ли дом после случившегося
Пресс-секретарь губернатора области Роман Ядыкин заявил, что вероятность восстановления жилого дома по адресу улица Ляхова, 6, где произошло частичное обрушение, крайне низка. По его словам, данный объект был официально признан аварийным пять лет назад.
«Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным», — отметил Ядыкин. Информацию приводит РИА Новости.
Обрушение произошло в частично расселенном доме
В Астрахани обрушение на улице Ляхова произошло в частично расселенном доме, сообщила пресс-служба губернатора региона. «Из 131 помещения 94 были расселены», — говорится в сообщении.
Утечки газа после ЧП не обнаружено
Спасатели при проверке не фиксируют утечку газа в доме после частичного обрушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.
«Спасатели проверяют разрушения объекта с газоанализаторами, которые не фиксируют утечку», — сказал собеседник агентства.
В городе частично перекрыто движение
В Астрахани в районе жилого здания, частично подвергшегося обрушению, было прекращено движение автотранспорта, а место инцидента оказалось оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщил представитель Главного управления МВД России по Астраханской области.
«В целях безопасности в настоящее время перекрыто движение транспорта с улицы Савушкина до улицы Степана Здоровцева. Проезд транспортных средств осуществляется по улице Анри Барбюса», — сказал он.
Полицейские оцепили место происшествия и осуществляют беспрепятственный проезд специальной техники чрезвычайного ведомства.
Будет проведена проверка домов в микрорайоне
Глава региона Игорь Бабушкин поручил проверить целостность домов в микрорайоне в Астрахани, где обрушилась часть здания. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин.
«Игорь Юрьевич (Бабушкин — ред.) поручил проверить целостность домов в микрорайоне, где обрушилась часть дома», — сказал собеседник агентства. Службы приступят к работам в ближайшее время.
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