Власти хотели расселить обрушившийся в Астрахани дом полтора года назад: что известно через два часа после ЧП

Сотрудники МЧС опровергли информацию о трех пострадавших при обрушении части пятиэтажки в Астрахани. Кроме того, Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Также появилась информация, что дом хотели расселить еще год назад. Информация по обрушению дома спустя два часа после произошедшего — в материале URA.RU.
Информация о пострадавших не подтвердилась
Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что по предварительным данным, три человека пострадали при обрушении дома. Информация появилась у РИА Новости.
Примерно спустя сорок минут пресс-служба губернатора опровергла новость о пострадавших. У себя в telegram-канале там написали, что пострадавших нет. Маломобильный гражданин из соседнего подъезда доставлен в АМОКБ с острой реакцией на стресс.
Причины и обстоятельства произошедшего
В Астраханской области сотрудники следственных органов осуществляют проверку по факту обрушения части подъезда жилого многоквартирного дома. Информацию об этом предоставила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.
«Следственными органами СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахани на улице Ляхова», — сказано в сообщении telegram-канала. В ведомстве также отмечается, что следователи и криминалисты уже выехали на место и устанавливают обстоятельства происшествия.
Власти хотели расселить жильцов дома еще год назад
Власти Астрахани еще полтора года назад обсуждали планы по расселению аварийного здания в рамках федеральной программы. Оно планировалось в течение 2024 года.
«Расселение дома №6 на улице Ляхова планируется в текущем (2024) году», — приводит слова начальника отдела изъятия имущества и резервирования земельных участков управления муниципального имущества, Надежды Красновой, telegram-канал «Инфоштаб. Астрахань». Кроме того, дом входит в этап расселения 2024-2025 годов, работа должна была начаться в 2024 году. Несмотря на включение дома в программу и официальные заявления, расселение так и не было завершено до момента обрушения.
Куда обращаться жителям дома
Телефон для жителей по вопросам размещения +7 (8512) 25-04-64. Кроме того, открыт пункт временного размещения в СОШ №8 по адресу улица Татищева, 8а.
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