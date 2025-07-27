Бил по ягодицам и голове: в пермском суде вскрылись подробности издевательств отчима над пасынком

Житель Перми Евгений Овсюков пинал девятилетнего пасынка за то, что тот отказывался ложиться спать. Так же мужчина бил ребенка по рукам и по затылку. Об этом стало известно в ходе заседания, которое состоялось в Свердловском районном суде Перми 28 июля. Овсюков является обвиняемым по уголовному делу об истязании несовершеннолетнего.
«Мать мальчика рассказала, что Овсюков бил ребенка по рукам, чтобы тот не совершал плохие поступки, по затылку за плохо выполненные уроки, а также пинал по ягодицам, если мальчик отказывался ложиться спать», — пишет 59.RU. Гособвинитель в суде настаивает на реальном сроке для обвиняемого— восемь лет лишения свободы.
О том, что Овсюков систематически избил пасынка стало известно в марте этого года. В один из дней, когда отчим вновь начал издеваться над пасынком, мальчику удалось выбежать из квартиры. Ребенок попросил помощи у соседей. Он рассказал, что отчим угрожал утопить его в ванной. В тот же день пермяка задержали, а затем поместили под стражу. На эту историю обратил внимание глава Следкома Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о результатах проверки по фактам противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.
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