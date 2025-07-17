СК проверит мать, знавшую об издевательствах отчима над ребенком в Перми

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по фактам противоправных действий в отношении девятилетнего мальчика, произошедших в Перми. СК пояснили, что в региональном следственном управлении начата процессуальная проверка по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении матери ребенка.
«В эфире федерального телеканала сообщалось, что отчим систематически издевался над мальчиком и избивал его. Ребенок был вынужден сбежать из дома и обратиться за помощью к прохожим. По данным следствия, мать знала о происходящем, но не приняла никаких мер. В настоящее время начата процессуальная проверка по фактам неисполнения родительских обязанностей. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки», — сообщает официальный telegram-канал ведомства.
О том, что в Перми отчим целый год избивает и оскорбляет ребенка стало известно 2 марта. Мужчина избил и едва не утопил 9-летнего пасынка. Ребенку пришлось сбежать из квартиры и просить помощи у прохожих. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сам мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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