Студенты из Златоуста: в Анапе полно купающихся, несмотря на запреты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Анапе продолжились мероприятия по ликвидации экологического катаклизма
В Анапе продолжились мероприятия по ликвидации экологического катаклизма Фото:

Студенты из Златоуста (Челябинская область) зафиксировали высокий интерес туристов Анапы к купанию вопреки действующим запретам. Как рассказали URA.RU учащиеся златоустовского техникума, для приезжих на пляжах работают аттракционы, являясь по сути дополнительным магнитом.

«Несмотря на экологический катаклизм, на побережье отдыхающих достаточно. В Анапе и поселке Витязево много развлечений. Хотя торговля пострадала серьезно», — поделились с URA.RU впечатлениями ребята из Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ).

Отдыхавшие в Анапе год назад отметили значительное сокращение числа торговых точек. Недостаток туристов сказался на фруктовых базарах — продавцов там значительно меньше. А самих отдыхающих визуально меньше примерно на 40-50%.

Власти тем временем продолжают регулярно очищать береговую линию от мазута. Применяются разные методы, в том числе с использованием сорбента. Как URA.RU рассказали очевидцы, выброшенное на берег топливо собирают сорбирующим полотном. Через каждые пять метров ткань связывают, и там скапливается мазут. После этого материал собирают и чистят.

Пляжи до сих пор считаются небезопасными для купания. Они закрыты, однако на некоторых заграждающие сетки стали демонтировать. В то же время, по данным Роспотребнадзора, МЧС и независимых экологов, отдыхать можно в районах Большого Сочи, в Геленджике, Новороссийске, Туапсе, на южном берегу Крыма и в Абхазии.

Студенты ЗТТиЭ работают в отрядах в Златоусте, регионе и других уголках страны. Сервисный студенческий отряд существует с 2014 года. По договору техникума с детским санаторно-оздоровительным лагерем «Жемчужина» ребята примеряют на себя профессии в сфере обслуживания. Студенты совмещают приятное с полезным: зарабатывают и успевают отдохнуть.

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Студенты из Златоуста (Челябинская область) зафиксировали высокий интерес туристов Анапы к купанию вопреки действующим запретам. Как рассказали URA.RU учащиеся златоустовского техникума, для приезжих на пляжах работают аттракционы, являясь по сути дополнительным магнитом. «Несмотря на экологический катаклизм, на побережье отдыхающих достаточно. В Анапе и поселке Витязево много развлечений. Хотя торговля пострадала серьезно», — поделились с URA.RU впечатлениями ребята из Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ). Отдыхавшие в Анапе год назад отметили значительное сокращение числа торговых точек. Недостаток туристов сказался на фруктовых базарах — продавцов там значительно меньше. А самих отдыхающих визуально меньше примерно на 40-50%. Власти тем временем продолжают регулярно очищать береговую линию от мазута. Применяются разные методы, в том числе с использованием сорбента. Как URA.RU рассказали очевидцы, выброшенное на берег топливо собирают сорбирующим полотном. Через каждые пять метров ткань связывают, и там скапливается мазут. После этого материал собирают и чистят. Пляжи до сих пор считаются небезопасными для купания. Они закрыты, однако на некоторых заграждающие сетки стали демонтировать. В то же время, по данным Роспотребнадзора, МЧС и независимых экологов, отдыхать можно в районах Большого Сочи, в Геленджике, Новороссийске, Туапсе, на южном берегу Крыма и в Абхазии. Студенты ЗТТиЭ работают в отрядах в Златоусте, регионе и других уголках страны. Сервисный студенческий отряд существует с 2014 года. По договору техникума с детским санаторно-оздоровительным лагерем «Жемчужина» ребята примеряют на себя профессии в сфере обслуживания. Студенты совмещают приятное с полезным: зарабатывают и успевают отдохнуть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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