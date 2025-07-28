Студенты из Златоуста (Челябинская область) зафиксировали высокий интерес туристов Анапы к купанию вопреки действующим запретам. Как рассказали URA.RU учащиеся златоустовского техникума, для приезжих на пляжах работают аттракционы, являясь по сути дополнительным магнитом.
«Несмотря на экологический катаклизм, на побережье отдыхающих достаточно. В Анапе и поселке Витязево много развлечений. Хотя торговля пострадала серьезно», — поделились с URA.RU впечатлениями ребята из Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ).
Отдыхавшие в Анапе год назад отметили значительное сокращение числа торговых точек. Недостаток туристов сказался на фруктовых базарах — продавцов там значительно меньше. А самих отдыхающих визуально меньше примерно на 40-50%.
Власти тем временем продолжают регулярно очищать береговую линию от мазута. Применяются разные методы, в том числе с использованием сорбента. Как URA.RU рассказали очевидцы, выброшенное на берег топливо собирают сорбирующим полотном. Через каждые пять метров ткань связывают, и там скапливается мазут. После этого материал собирают и чистят.
Пляжи до сих пор считаются небезопасными для купания. Они закрыты, однако на некоторых заграждающие сетки стали демонтировать. В то же время, по данным Роспотребнадзора, МЧС и независимых экологов, отдыхать можно в районах Большого Сочи, в Геленджике, Новороссийске, Туапсе, на южном берегу Крыма и в Абхазии.
Студенты ЗТТиЭ работают в отрядах в Златоусте, регионе и других уголках страны. Сервисный студенческий отряд существует с 2014 года. По договору техникума с детским санаторно-оздоровительным лагерем «Жемчужина» ребята примеряют на себя профессии в сфере обслуживания. Студенты совмещают приятное с полезным: зарабатывают и успевают отдохнуть.
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