В союзе туриндустрии рассказали, куда можно поехать на летний отдых вместо Анапы

После разлива мазута в Анапе многие туристы стали выбирать другие направления, среди наиболее популярных — Сочи, Крым, Геленджик и Абхазия. Об этом рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова в беседе с URA.RU.
«В этом сезоне у нас повысился спрос на Сочи, даже несмотря на то, что курорт и так был очень популярен. Крым стал хорошо продаваться с прошлого года, в этом году особенно часто запрашивают отдых на западном побережье, где песчаные пляжи. То есть это как раз альтернатива Анапе. Хорошо продаются Геленджик, Туапсе», — рассказала Юлия Высоканова. Часть отдыхающих также могут поехать в Абхазию, ведь там имеются хорошие пляжи, сервис и отели, а также возможность занять детей. Также среди выгодных регионов для отдыха: Дагестан, который может обойтись дешевле других направлений при правильной покупке билетов, а еще Алтай и Башкирия. Вдобавок к этому, часть россиян стали выбирать путешествия в Белоруссию и Подмосковье.
Несмотря на разлив мазута, Анапа также готова принимать туристов. Однако выход на пляжи будет закрыт до их полной очистки и обезопашивания. Эксперт подчеркнула, что объем продаж, в частности, в ее компании, не снизился, поскольку люди продолжают выбирать российские направления для отдыха даже в условиях меньшей привлекательности анапских курортов. «Но не хочется терять такой туристический регион: надеюсь, будут предприняты все меры, которые позволят курорту вернуться в строй к следующему сезону. Без Анапы плохо», — заключила Высоканова.
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