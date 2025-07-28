В Астрахани рухнул целый подъезд жилого дома. Фоторепортаж

После обрушения части дома в Астрахани завели дело
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© Служба новостей «URA.RU»
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В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

В Астрахани на улице Ляхова, 6 произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. В результате происшествия пострадали квартиры с первого по пятый этаж. К аварийно-спасательным работам привлечены свыше 96 специалистов и задействовано 28 единиц техники. Информация о трех пострадавших, появившаяся ранее, опровергнута.

Местные жители сообщают, что к обрушению привело аварийное состояние здания. Дом, построенный в 1962 году, был официально признан аварийным еще в 2019 году со степенью износа 79%. В тот период жильцы указывали на постоянное скопление воды в подвале, многочисленные трещины на стенах и заметную просадку фундамента. Жилое строение состоит из пяти этажей, включает три подъезда и насчитывает 24 квартиры.

В Астраханской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное расследование после обрушения пятиэтажного жилого дома. Дело возбуждено по признакам преступлений, касающихся халатности и уничтожения имущества по неосторожности. Параллельно с этим прокуратура региона начала собственную проверку обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка обеспечению безопасности проживания граждан в доме, а также действиям уполномоченных государственных органов и ответственных организаций. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции, а также в фоторепортаже URA.RU.

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В Астрахани на улице Ляхова, 6 произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. В результате происшествия пострадали квартиры с первого по пятый этаж. К аварийно-спасательным работам привлечены свыше 96 специалистов и задействовано 28 единиц техники. Информация о трех пострадавших, появившаяся ранее, опровергнута. Местные жители сообщают, что к обрушению привело аварийное состояние здания. Дом, построенный в 1962 году, был официально признан аварийным еще в 2019 году со степенью износа 79%. В тот период жильцы указывали на постоянное скопление воды в подвале, многочисленные трещины на стенах и заметную просадку фундамента. Жилое строение состоит из пяти этажей, включает три подъезда и насчитывает 24 квартиры. В Астраханской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное расследование после обрушения пятиэтажного жилого дома. Дело возбуждено по признакам преступлений, касающихся халатности и уничтожения имущества по неосторожности. Параллельно с этим прокуратура региона начала собственную проверку обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка обеспечению безопасности проживания граждан в доме, а также действиям уполномоченных государственных органов и ответственных организаций. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции, а также в фоторепортаже URA.RU.
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