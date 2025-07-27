Жога обратился к участникам арктического форума в Ханты-Мансийске

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога обратился к участникам арктического форума в Ханты-Мансийские «Арктика. Лед тронулся». Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Поприветствовал участников из более чем 60 регионов России и 16 стран. На форуме их ждут дискуссии и мозговые штурмы о развитии Арктики и возможностях, которые она открывает. Радует, что эти темы будет поднимать активная и неравнодушная молодежь. На форум приехали около 500 молодых учёных, исследователей, экологических волонтеров», — написал Жога в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Руслан Кухарук передал главе Ненецкого автономного округа Ирине Гехт председательство Северного форума. Статуэтку-символ она получила во время завершения форума «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске.
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