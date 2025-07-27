27 июля 2025

Жога обратился к участникам арктического форума в Ханты-Мансийске

Полпред Жога поприветствовал участников арктического форума в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жога поприветствовал участников Арктического форума в Ханты-Мансийске
Жога поприветствовал участников Арктического форума в Ханты-Мансийске Фото:

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога обратился к участникам арктического форума в Ханты-Мансийские «Арктика. Лед тронулся». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Поприветствовал участников из более чем 60 регионов России и 16 стран. На форуме их ждут дискуссии и мозговые штурмы о развитии Арктики и возможностях, которые она открывает. Радует, что эти темы будет поднимать активная и неравнодушная молодежь. На форум приехали около 500 молодых учёных, исследователей, экологических волонтеров», — написал Жога в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Руслан Кухарук передал главе Ненецкого автономного округа Ирине Гехт председательство Северного форума. Статуэтку-символ она получила во время завершения форума «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога обратился к участникам арктического форума в Ханты-Мансийские «Арктика. Лед тронулся». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поприветствовал участников из более чем 60 регионов России и 16 стран. На форуме их ждут дискуссии и мозговые штурмы о развитии Арктики и возможностях, которые она открывает. Радует, что эти темы будет поднимать активная и неравнодушная молодежь. На форум приехали около 500 молодых учёных, исследователей, экологических волонтеров», — написал Жога в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Руслан Кухарук передал главе Ненецкого автономного округа Ирине Гехт председательство Северного форума. Статуэтку-символ она получила во время завершения форума «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...