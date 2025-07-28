В честь Ксении Собчак в Петербурге появилась памятная табличка

В Петербурге на фасаде дома №?20 по улице Кустодиева появилась памятная табличка, посвященная телеведущей и общественному деятелю Ксении Собчак. Именно в этом доме журналистка провела свое детство вместе с семьей, прежде чем переехать на набережную Мойки.
«Здесь провела свое детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвертой власти!», — написано на табличке, передает «Фонтанка».
Председатель правления ЖСК-818 и житель дома с 1984 года, Сергей Ткаченко, сообщил, что не был в курсе установки таблички. По его словам, ранее он пытался инициировать установку мемориальной доски в честь Анатолия Собчака, но безуспешно. О появлении таблички Ксении Собчак он узнал от журналистов и был приятно удивлен. Как выяснилось, табличка провисела на фасаде совсем недолго. По словам дворника, утром 28 июля пластиковая доска уже лежала на земле у дома.
Семья Собчак проживала в этом доме с 1970-х годов до 1990 года, когда переехала на другую квартиру. Анатолий Собчак, отец Ксении, был известным политиком, юристом и первым мэром Санкт-Петербурга. Его имя также связано с этим адресом, где он долгое время возглавлял собрание жильцов.
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