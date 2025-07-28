Отключение мобильного интернета затронет еще один регион

Правительство Алтайского края заявило об отключении мобильного интернета
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильный интернет будет работать со сбоями, предупредили в правительстве
Мобильный интернет будет работать со сбоями, предупредили в правительстве Фото:

В Алтайском крае в некоторых районах ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщает местное правительство. 

«В ближайшие часы и последующие дни возможно временное замедление или отключение мобильного интернета», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что такие меры связаны с профилактикой сетевых угроз. После завершения работы площадь покрытия сигнала будет увеличена. При этом отключения не затронут Wi-Fi, проводной интернет и голосовую связь. 

Ранее с таким же заявлением выступили в Тюменской области. Там тоже ограничили мобильный интернет в целях безопасности. До этого региона с этим сталкивались и другие субъекты РФ. 

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В Алтайском крае в некоторых районах ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщает местное правительство.  «В ближайшие часы и последующие дни возможно временное замедление или отключение мобильного интернета», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что такие меры связаны с профилактикой сетевых угроз. После завершения работы площадь покрытия сигнала будет увеличена. При этом отключения не затронут Wi-Fi, проводной интернет и голосовую связь.  Ранее с таким же заявлением выступили в Тюменской области. Там тоже ограничили мобильный интернет в целях безопасности. До этого региона с этим сталкивались и другие субъекты РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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