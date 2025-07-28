Отключение мобильного интернета затронет еще один регион

В Алтайском крае в некоторых районах ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщает местное правительство.
«В ближайшие часы и последующие дни возможно временное замедление или отключение мобильного интернета», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Отмечается, что такие меры связаны с профилактикой сетевых угроз. После завершения работы площадь покрытия сигнала будет увеличена. При этом отключения не затронут Wi-Fi, проводной интернет и голосовую связь.
Ранее с таким же заявлением выступили в Тюменской области. Там тоже ограничили мобильный интернет в целях безопасности. До этого региона с этим сталкивались и другие субъекты РФ.
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