Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева дал обещание

Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева переведет 1 миллион рублей в детдом

28 июля 2025 в 18:55 Размер текста - 17 +

Худжановиддин передаст деньги в детдом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Биологический отец шестилетнего Далера Бобиева, погибшего от рук своей опекунши Вероники Наумовой, принял решение отказаться от присужденной судом компенсации и направить эти средства в детский дом. Об этом Худжановиддин Бобиев сообщил журналисту URA.RU после оглашения приговора в Свердловском областном суде. Семья погибшего также подтвердила, что не будет предъявлять финансовых исков к осужденной. «Эти деньги мне не нужны — сына ими не вернуть. Но пусть они станут помощью детскому дому, где рос мой Далер», — поделился Худжановиддин. Двоюродный брат погибшего ребенка Шамсутдин сообщил, что семья не намерена выдвигать материальных претензий к осужденной. По словам родственников, они удовлетворены решением суда. Сегодня Свердловский областной суд вынес окончательное решение по одному из самых резонансных уголовных дел региона. Вероника Наумова, опекунша Далера Бобиева, приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо тюремного срока суд обязал ее выплатить миллион рублей биологическому отцу погибшего ребенка. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Биологический отец шестилетнего Далера Бобиева, погибшего от рук своей опекунши Вероники Наумовой, принял решение отказаться от присужденной судом компенсации и направить эти средства в детский дом. Об этом Худжановиддин Бобиев сообщил журналисту URA.RU после оглашения приговора в Свердловском областном суде. Семья погибшего также подтвердила, что не будет предъявлять финансовых исков к осужденной. «Эти деньги мне не нужны — сына ими не вернуть. Но пусть они станут помощью детскому дому, где рос мой Далер», — поделился Худжановиддин. Двоюродный брат погибшего ребенка Шамсутдин сообщил, что семья не намерена выдвигать материальных претензий к осужденной. По словам родственников, они удовлетворены решением суда. Сегодня Свердловский областной суд вынес окончательное решение по одному из самых резонансных уголовных дел региона. Вероника Наумова, опекунша Далера Бобиева, приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо тюремного срока суд обязал ее выплатить миллион рублей биологическому отцу погибшего ребенка. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.