В Италии назвали позором отмену концерта Гергиева

Отмена проведения концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте стала позором итальянских властей. Об этом заявил бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.
«Я считаю, что отмена концерта дирижера Гергиева в Казерте — это позор для Италии. Мне стыдно за решение руководства Казерты, которое, конечно же, почувствовало давление со стороны правительства», — сказал Джерачи в интервью «Известиям».
Кроме того, политик отметил важность общения между представителями искусства, литературы, кино, спорта, а также студентами и профессорами. Вместе с тем он обратил внимание на то, что итальянское общество зачастую лишь демонстрирует притворяться свободными, открытыми и либеральными.
Ранее в Италии был отменен концерт российского дирижера, который планировался 27 июля во внутреннем дворе Ванвителлианского комплекса. Причиной отмены послужили подозрения в отношении политических взглядов дирижера. Местные власти выразили опасения, что проведение мероприятия может спровоцировать акции протеста со стороны украинских организаций.
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