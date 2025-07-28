В Италии назвали позором отмену концерта Гергиева

Бывший замминистра экономики Италии: отмена концерта — это позор для Италии
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Бывший заместитель министра заявил, что отмена концерта Гергиева — позор
Бывший заместитель министра заявил, что отмена концерта Гергиева — позор Фото:

Отмена проведения концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте стала позором итальянских властей. Об этом заявил бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

«Я считаю, что отмена концерта дирижера Гергиева в Казерте — это позор для Италии. Мне стыдно за решение руководства Казерты, которое, конечно же, почувствовало давление со стороны правительства», — сказал Джерачи в интервью «Известиям».

Кроме того, политик отметил важность общения между представителями искусства, литературы, кино, спорта, а также студентами и профессорами. Вместе с тем он обратил внимание на то, что итальянское общество зачастую лишь демонстрирует притворяться свободными, открытыми и либеральными.

Ранее в Италии был отменен концерт российского дирижера, который планировался 27 июля во внутреннем дворе Ванвителлианского комплекса. Причиной отмены послужили подозрения в отношении политических взглядов дирижера. Местные власти выразили опасения, что проведение мероприятия может спровоцировать акции протеста со стороны украинских организаций.

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Отмена проведения концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте стала позором итальянских властей. Об этом заявил бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи. «Я считаю, что отмена концерта дирижера Гергиева в Казерте — это позор для Италии. Мне стыдно за решение руководства Казерты, которое, конечно же, почувствовало давление со стороны правительства», — сказал Джерачи в интервью «Известиям». Кроме того, политик отметил важность общения между представителями искусства, литературы, кино, спорта, а также студентами и профессорами. Вместе с тем он обратил внимание на то, что итальянское общество зачастую лишь демонстрирует притворяться свободными, открытыми и либеральными. Ранее в Италии был отменен концерт российского дирижера, который планировался 27 июля во внутреннем дворе Ванвителлианского комплекса. Причиной отмены послужили подозрения в отношении политических взглядов дирижера. Местные власти выразили опасения, что проведение мероприятия может спровоцировать акции протеста со стороны украинских организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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