Эстония вызвала российского дипломата из-за «нарушения границы»

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина. Дипломаты намерены выразить официальный протест из-за якобы нарушения российским пограничным судном морской границы Эстонии.
«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина, чтобы выразить протест», — сообщил ТАСС. Салимуллину дипломаты намерены вручить ноту протеста в связи с якобы пересечением судном РФ морской границы страны.
По информации МИД Эстонии, инцидент произошел 26 июля в акватории Финского залива вблизи острова Вайндлоо. В ведомстве уточнили, что Эстония рассматривает подобные случаи как нарушение международного права и подчеркивает необходимость соблюдения суверенитета страны.
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