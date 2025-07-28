Эстония вызвала российского дипломата из-за «нарушения границы»

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В Эстонии обвинили Россию в нарушении морской границы
В Эстонии обвинили Россию в нарушении морской границы Фото:

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина. Дипломаты намерены выразить официальный протест из-за якобы нарушения российским пограничным судном морской границы Эстонии.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина, чтобы выразить протест», — сообщил ТАСС. Салимуллину дипломаты намерены вручить ноту протеста в связи с якобы пересечением судном РФ морской границы страны.

По информации МИД Эстонии, инцидент произошел 26 июля в акватории Финского залива вблизи острова Вайндлоо. В ведомстве уточнили, что Эстония рассматривает подобные случаи как нарушение международного права и подчеркивает необходимость соблюдения суверенитета страны.

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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина. Дипломаты намерены выразить официальный протест из-за якобы нарушения российским пограничным судном морской границы Эстонии. «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина, чтобы выразить протест», — сообщил ТАСС. Салимуллину дипломаты намерены вручить ноту протеста в связи с якобы пересечением судном РФ морской границы страны. По информации МИД Эстонии, инцидент произошел 26 июля в акватории Финского залива вблизи острова Вайндлоо. В ведомстве уточнили, что Эстония рассматривает подобные случаи как нарушение международного права и подчеркивает необходимость соблюдения суверенитета страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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