«Явные враги»: Миронов призвал закрыть Ельцин Центр, а Нечаев защитил

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. С ним не согласился лидер партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, уверяя, что это решение стоит оставить местным депутатам.
«Сегодня это враги. Почему им позволительно во время проведения специальной военной операции делать это черное дело, мне непонятно. Надо закрывать и очень строго, потому что есть ждуны, а есть явные враги. Вот Ельцин Центр — это явные враги», — передает слова Миронова корреспондент URA.RU.
Нечаев, в свою очередь, сказал, что Борис Ельцин «много сделал плохого» отчасти из-за отсутствия опыта и по глупости, однако это не отменяет того факта, что он был президентом России. «Если мы будем опять свергать памятники и вычеркивать наши ошибки из нашей истории, мы опять ничему не научимся. Есть дума Свердловской области, есть гордума. Это их решение, если захотят историю вымарывать, но мне кажется, это будет вредно», — отметил парламентарий.
Ельцин Центр с момента его основания (2015 год) обвиняют в тиражировании антироссийской повестки, попытках исказить события конца прошлого века. Дополнительный аргумент противники существования учреждения в его нынешнем виде получили сразу после начала спецоперации. ЕЦ призвал остановить кампанию по демилитаризации и денацификации Украины. Реагируя на волну критики по этому поводу (в том числе непубличной), ЕЦ удалил заявление с сайта, а затем несколько пересмотрел подход к формированию афиши: на территории центра стали выступать Герои России, бывшие силовики и военкоры.
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