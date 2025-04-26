Полпред Жога взялся менять программу Ельцин Центра

27 апреля 2025 в 17:09 Размер текста - 17 +

В самом ЕЦ Артем Жога, говорят, не был Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога — один из заметных героев российской спецоперации на Украине — решил кардинально поменять работу Ельцин Центра (ЕЦ), исключив из его программы мероприятия, противоречащие, на его взгляд, проводимой государством политике. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском истеблишменте и подтвердили два собеседника, близкие к окружной власти. «Жога за последние месяцы настроил работу по Ельцин Центру: как только возникает что-то, по его мнению, недопустимое, компетентные структуры сразу получают сигнал и выходят на руководство Центра», — передал первый источник. «Полпред действительно отладил взаимодействие с разными домами власти, позволяющее оперативно „поправлять“ учреждение», — отметил второй собеседник. А третий сказал, что «Артем Владимирович [Жога] внимательно следит за работой ЕЦ». Ни один из собеседников при этом не конкретизировал, в отмене каких мероприятий мог участвовать Жога. В самом Ельцин Центре назвали это «домыслами», а в полпредстве от официальных комментариев по теме воздержались. С начала года в Ельцин Центре сорвались как минимум три события. 26 февраля отменили выступление поэта Германа Лукомникова — после публичной жалобы «Русской общины», обвинившей писателя в антироссийской позиции. «Лукомников, как известно, не стесняется в своих „стихах“ осуждать подвиги наших бойцов, которые в настоящее время сражаются за защиту Родины», — заявляли активисты. Ельцин Центр регулярно подвергается нападкам со стороны патриотической тусовки Фото: Илья Московец © URA.RU В начале апреля Ельцин Центр отменил спектакль «Я убил царя» (спустя неделю после анонса). Московский театр «Пространство „Внутри“» должен был представить екатеринбуржцам историю о расстреле императора Николая II и его семьи. На анонс обратил внимание telegram-канал «УралLIVE», входящий в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева. Авторы канала написали, что в постановке «весьма спорное освещение расстрела царской семьи», а режиссер Владимир Мирзоев не поддерживает спецоперацию. Ему при этом приписали цитату от 2014 года (СВО началась в феврале 2024-го), где он действительно осуждает участие России в украинском кризисе. Главную роль в спектакле должна была сыграть Елена Коренева, выступавшая против боевых действий на Украине. 15 апреля книжный магазин «Пиотровский», который находится в Ельцин Центре, отменил лекцию архитектора и хранителя «Белой башни» Полины Ивановой. Авторы того же «УралLIVE» заявили, что Иванова «курировала студенческие протесты против латинской Z» и «вывесила на аватарке украинский флаг». По данным URA.RU, как минимум в этом случае не обошлось без участия регионального министерства общественной безопасности. Жога стал полпредом в октябре 2024-го. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта». Задолго до его приезда в Екатеринбург — еще в 2023 году — Ельцин Центру хотели присвоить иноагентский статус, проверку проводил Минюст РФ, а до него — областная прокуратура. Но выяснилось, что это невозможно. ЕЦ с момента его основания (2015 год) обвиняют в тиражировании антироссийской повестки, попытках исказить события конца прошлого века. Дополнительный аргумент противники существования учреждения в его нынешнем виде получили сразу после начала спецоперации. ЕЦ призвал остановить кампанию по демилитаризации и денацификации Украины. Реагируя на волну критики по этому поводу (в том числе непубличной), Ельцин Центр удалил заявление с сайта, а затем несколько пересмотрел подход к формированию афиши: на территории ЕЦ стали выступать Герои России, бывшие силовики и военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога — один из заметных героев российской спецоперации на Украине — решил кардинально поменять работу Ельцин Центра (ЕЦ), исключив из его программы мероприятия, противоречащие, на его взгляд, проводимой государством политике. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском истеблишменте и подтвердили два собеседника, близкие к окружной власти. «Жога за последние месяцы настроил работу по Ельцин Центру: как только возникает что-то, по его мнению, недопустимое, компетентные структуры сразу получают сигнал и выходят на руководство Центра», — передал первый источник. «Полпред действительно отладил взаимодействие с разными домами власти, позволяющее оперативно „поправлять“ учреждение», — отметил второй собеседник. А третий сказал, что «Артем Владимирович [Жога] внимательно следит за работой ЕЦ». Ни один из собеседников при этом не конкретизировал, в отмене каких мероприятий мог участвовать Жога. В самом Ельцин Центре назвали это «домыслами», а в полпредстве от официальных комментариев по теме воздержались. С начала года в Ельцин Центре сорвались как минимум три события. 26 февраля отменили выступление поэта Германа Лукомникова — после публичной жалобы «Русской общины», обвинившей писателя в антироссийской позиции. «Лукомников, как известно, не стесняется в своих „стихах“ осуждать подвиги наших бойцов, которые в настоящее время сражаются за защиту Родины», — заявляли активисты. В начале апреля Ельцин Центр отменил спектакль «Я убил царя» (спустя неделю после анонса). Московский театр «Пространство „Внутри“» должен был представить екатеринбуржцам историю о расстреле императора Николая II и его семьи. На анонс обратил внимание telegram-канал «УралLIVE», входящий в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева. Авторы канала написали, что в постановке «весьма спорное освещение расстрела царской семьи», а режиссер Владимир Мирзоев не поддерживает спецоперацию. Ему при этом приписали цитату от 2014 года (СВО началась в феврале 2024-го), где он действительно осуждает участие России в украинском кризисе. Главную роль в спектакле должна была сыграть Елена Коренева, выступавшая против боевых действий на Украине. 15 апреля книжный магазин «Пиотровский», который находится в Ельцин Центре, отменил лекцию архитектора и хранителя «Белой башни» Полины Ивановой. Авторы того же «УралLIVE» заявили, что Иванова «курировала студенческие протесты против латинской Z» и «вывесила на аватарке украинский флаг». По данным URA.RU, как минимум в этом случае не обошлось без участия регионального министерства общественной безопасности. Жога стал полпредом в октябре 2024-го. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта». Задолго до его приезда в Екатеринбург — еще в 2023 году — Ельцин Центру хотели присвоить иноагентский статус, проверку проводил Минюст РФ, а до него — областная прокуратура. Но выяснилось, что это невозможно. ЕЦ с момента его основания (2015 год) обвиняют в тиражировании антироссийской повестки, попытках исказить события конца прошлого века. Дополнительный аргумент противники существования учреждения в его нынешнем виде получили сразу после начала спецоперации. ЕЦ призвал остановить кампанию по демилитаризации и денацификации Украины. Реагируя на волну критики по этому поводу (в том числе непубличной), Ельцин Центр удалил заявление с сайта, а затем несколько пересмотрел подход к формированию афиши: на территории ЕЦ стали выступать Герои России, бывшие силовики и военкоры.