В «Единой России» назвали две главные задачи для страны

Достижение победы в специальной военной операции является основной задачей для всех парламентских фракций. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев на форуме «Территория смыслов». Он также отметил необходимость сосредоточить строительство жилья в регионах с высокой рождаемостью, а не в мегаполисах.
«Нам нужно победить в специальной военной операции. Это задача №1 для всех, в программах всех фракций. Все остальное вторично, если вы патриоты», — подчеркнул Васильев, обращаясь к участникам форума. Его слова передает пресс-служба фракции в telegram-канале.
Васильев также отметил, что властям необходимо сосредоточить жилищное строительство в регионах с высокой рождаемостью, а не в мегаполисах. «Необходимо строить там, где рождаемость выше, не в мегаполисах, а в регионах», — слова парламентария передает пресс-служба фракции в telegram-канале. Существующая система распределения средств на строительство жилья, по его мнению, нуждается в пересмотре.
Ранее председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявлял о намерении выработать механизмы стимулирования рождаемости в тех регионах, где она невысокая, а «население, к сожалению, убывает». Для этого он предложил использовать льготы, связанные с семейной ипотекой. Парламентарий не уточнил какие-то конкретные параметры стимулирования этого процесса.
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