Беглов запретил мигрантам работать в такси в Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси до конца 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
«Для хозяйствующих субъектов на территории Петербурга до конца 2025 года по отдельным видам ОКВЭД вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Такое решение было принято для повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для граждан России.
«Губернатором Санкт?Петербурга в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“ принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности „деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем“ (код ОКВЭД 49.32)», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Привлекать иностранных граждан к подобной деятельности нельзя будет до конца 2025 года.
Власти поясняют, что нововведение направлено на повышение качества и безопасности услуг такси, а также создание дополнительных рабочих мест для граждан России. Для предпринимателей установлен трехмесячный переходный период, который позволит завершить действующие трудовые отношения с иностранными работниками и подобрать новых сотрудников.
Также отмечается, что временное ограничение даст возможность оценить социально-экономические последствия запрета и принять решение о его дальнейшем применении после 2025 года. Постановление вступает в силу через 10 дней после публикации.
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