Shot: следствие рассматривает суицид как причину взрыва в саратовском доме

Следствие рассматривает версию суицида как основную причину взрыва, произошедшего в жилом доме Саратова. Об этом сообщил telegram-канал со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
«Причиной взрыва саратовского дома мог стать суицид одного из жильцов. Сейчас эту версию отрабатывает следствие», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что эпицентром взрыва стала квартира 187, где проживал 39-летний мужчина по имени Юрий.
Shot сообщил, что незадолго до трагедии Юрий переживал тяжелый развод с супругой. Его тело обнаружили под завалами дома, а квартира оказалось полностью разрушено.
Ранее в Саратове произошел взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова. Обрушился подъезд с 10 по 1 этаж. Более 15 жителей обратились за медицинской помощью. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Следователи не исключают, что причиной взрыва газа мог быть теракт. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех необходимых экспертиз.
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