Shot: следствие рассматривает суицид как причину взрыва в саратовском доме

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В Саратове в многоэтажке произошел взрыв газа
В Саратове в многоэтажке произошел взрыв газа Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Следствие рассматривает версию суицида как основную причину взрыва, произошедшего в жилом доме Саратова. Об этом сообщил telegram-канал со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

«Причиной взрыва саратовского дома мог стать суицид одного из жильцов. Сейчас эту версию отрабатывает следствие», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что эпицентром взрыва стала квартира 187, где проживал 39-летний мужчина по имени Юрий.

Shot сообщил, что незадолго до трагедии Юрий переживал тяжелый развод с супругой. Его тело обнаружили под завалами дома, а квартира оказалось полностью разрушено.

Ранее в Саратове произошел взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова. Обрушился подъезд с 10 по 1 этаж. Более 15 жителей обратились за медицинской помощью. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Следователи не исключают, что причиной взрыва газа мог быть теракт. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех необходимых экспертиз.

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Следствие рассматривает версию суицида как основную причину взрыва, произошедшего в жилом доме Саратова. Об этом сообщил telegram-канал со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. «Причиной взрыва саратовского дома мог стать суицид одного из жильцов. Сейчас эту версию отрабатывает следствие», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что эпицентром взрыва стала квартира 187, где проживал 39-летний мужчина по имени Юрий. Shot сообщил, что незадолго до трагедии Юрий переживал тяжелый развод с супругой. Его тело обнаружили под завалами дома, а квартира оказалось полностью разрушено. Ранее в Саратове произошел взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова. Обрушился подъезд с 10 по 1 этаж. Более 15 жителей обратились за медицинской помощью. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи не исключают, что причиной взрыва газа мог быть теракт. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех необходимых экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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