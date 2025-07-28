Житель Сургута впал в кому после купания на водохранилище

Житель Сургута (ХМАО) наглотался воды и впал в кому, когда купался на водохранилище. Инцидент произошел на территории ГРЭС-2, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
«На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 произошло происшествие. Мужчина... наглотался воды. Пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии комы», — написано в telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что на водохранилище ГРЭС-2 купаться запрещено, так как место не оборудовано для этого. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять с мостов и обрывов в необследованных местах, а также купаться там, где нет специально оборудованных зон. Кроме того, сотрудники МЧС призвали взрослых не оставлять детей без присмотра даже на мелководье.
Недавно URA.RU сообщало, как в Кондинском районе ХМАО трое рыбаков отправились на лодке по реке Кума, но во время движения судно начало наполняться водой и тонуть. Двоим мужчинам удалось спастись, но третий ушел под воду вместе с лодкой.
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