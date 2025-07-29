Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Самые дешевые полисы ОСАГО в Калининградской, Тамбовской и Брянской областях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самая низкая стоимость полиса ОСАГО в Калининградской области, сообщили «Финуслуги»
Самая низкая стоимость полиса ОСАГО в Калининградской области, сообщили «Финуслуги» Фото:

Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО с января по июнь 2025 года. Такими стали Калининградская, Тамбовская и Брянская области. Это следует из данных маркетплейса «Финуслуги».

«В топ-3 субъекта РФ с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей, 4 705 рублей соответственно», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также сообщается, что цену в пять тысяч рублей не превысили: Тульская, Рязанская и Белгородская области. В Свердловской области и Пермском крае цена не намного выше — 5 165 рублей и 5 272 рубля соответственно.

Названа и самая высокая стоимость полиса, а именно в Новосибирске — 7 757 рублей. Дальше идут Челябинская область (7 370 рублей), Алтайский край (7 254 рубля) и Иркутская область (7 247 рублей). В среднем по России цена полиса ОСАГО составила 6 077 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Названы регионы с самыми дешевыми полисами ОСАГО с января по июнь 2025 года. Такими стали Калининградская, Тамбовская и Брянская области. Это следует из данных маркетплейса «Финуслуги». «В топ-3 субъекта РФ с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области, где средняя цена за полис составила 4 186 рублей, 4 645 рублей, 4 705 рублей соответственно», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также сообщается, что цену в пять тысяч рублей не превысили: Тульская, Рязанская и Белгородская области. В Свердловской области и Пермском крае цена не намного выше — 5 165 рублей и 5 272 рубля соответственно. Названа и самая высокая стоимость полиса, а именно в Новосибирске — 7 757 рублей. Дальше идут Челябинская область (7 370 рублей), Алтайский край (7 254 рубля) и Иркутская область (7 247 рублей). В среднем по России цена полиса ОСАГО составила 6 077 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...