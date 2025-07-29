Задерживается около десятка поездов: что известно об атаке ВСУ по ж/д станции в Ростовской области

В Ростовской области в результате атаки беспилотников произошел пожар на железнодорожной станции в Сальске. На месте работают экстренные службы, жертв среди гражданского населения пока не зафиксировано. Из-за возгорания задерживаются девять пассажирских поездов. По словам очевидцев, железная дорога сейчас перекрыта. Что известно о последствиях атаки ВСУ на регион — в материале URA.RU.
Что произошло
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области были отражены атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также в Боковском и Тарасовском районах. По его словам, в микрорайоне Заводской Каменска-Шахтинского после падения БПЛА загорелась сухая трава, на месте работают экстренные службы.
В Сальске поврежден частный дом, также зафиксировано возгорание на железнодорожной станции. Среди гражданских, по предварительным данным, жертв нет. Пассажирский поезд, по его словам, уже отведен в безопасное место. В ликвидации огня задействовано 45 человек и 12 единиц техники.
На улице Островского в результате атаки погиб водитель автомобиля, его личность устанавливается. Информация о последствиях уточняется. В Орловском районе повреждена электроподстанция, пожар тушат шесть человек и две единицы техники, пострадавших нет.
Последствия атаки ВСУ
Из-за возгорания, возникшего на станции Сальск в Ростовской области, задерживаются девять пассажирских поездов АО «Федеральная пассажирская компания». В числе задержанных следующие маршруты:
- № 59 Новокузнецк – Кисловодск;
- № 523 Екатеринбург – Адлер;
- № 255 Челябинск – Новороссийск;
- № 509 Казань – Новороссийск;
- № 524 Адлер – Екатеринбург;
- № 358 Имеретинский Курорт – Уфа;
- № 254 Новороссийск – Уфа;
- № 98 Кисловодск – Тында;
- № 202 Анапа – Красноярск.
Бригады поездов оказывают всестороннюю поддержку пассажирам, находящимся в пути. Пассажирам дальнего следования, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, будет предоставлено питание. Работники железной дороги принимают все возможные меры для минимизации времени задержки движения поездов.
Актуальная информация о движении поездов доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00. Звонки с территории России бесплатны.
«Дом ходуном ходил»: что пишут местные жители о прилете БПЛА
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в момент прилета БПЛА по железной дороге очень сильно трясло дом. По словам местной жительницы Натальи, которая живет напротив ж/д моста, ей было «безумно страшно» в этот момент, так как ее «дом ходил ходуном». Она рассказала, что вместе с детьми уехала в Кучерду. По ее словам, дорогу в данный момент перекрыли. Другие очевидцы отмечают, что БПЛА «по ощущениям» упал в непосредственной близости от их домов.
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