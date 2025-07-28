28 июля 2025

Компания из Перми достроит аэропорт «Большое Савино», где до сих пор нет телетрапов

Стоимость реконструкции пермского аэропорта - 1,9 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость реконструкции аэропорта - 1,9 млрд рублей
Стоимость реконструкции аэропорта - 1,9 млрд рублей Фото:

Победителем конкурса на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции пермского аэропорта Большое Савино признано АО «Уралмостострой». Цена контракта составляет 1,9 млрд рублей.

«Начальник Мостоотряда № 123 (входит в АО „Уралмостострой“) Юрий Истягин сообщил, что сейчас компания сейчас находится в стадии заключения контракта. К работе на объекте подрядчик намерен приступить в ближайшее время», — сообщает издание «Коммерсант — Прикамье».

Подрядчик должен скорректировать ранее разработанные проекты реконструкции перрона, чтобы позволить использовать телетрапы. Все работы требуется завершить к 30 сентября 2026 года.

Ранее URA.RU сообщало, что нового подрядчика для переделки бракованного перрона перед телетрапами в аэропорту Перми планируют выбрать до конца 2025 года. Сейчас вносят изменения в проектную документацию для «актуализации технических решений»

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Победителем конкурса на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции пермского аэропорта Большое Савино признано АО «Уралмостострой». Цена контракта составляет 1,9 млрд рублей. «Начальник Мостоотряда № 123 (входит в АО „Уралмостострой“) Юрий Истягин сообщил, что сейчас компания сейчас находится в стадии заключения контракта. К работе на объекте подрядчик намерен приступить в ближайшее время», — сообщает издание «Коммерсант — Прикамье». Подрядчик должен скорректировать ранее разработанные проекты реконструкции перрона, чтобы позволить использовать телетрапы. Все работы требуется завершить к 30 сентября 2026 года. Ранее URA.RU сообщало, что нового подрядчика для переделки бракованного перрона перед телетрапами в аэропорту Перми планируют выбрать до конца 2025 года. Сейчас вносят изменения в проектную документацию для «актуализации технических решений»
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© Служба новостей «URA.RU»
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