28 июля 2025

Половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области за сутки. Схема

Половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске накануне выпала половина месячной нормы осадков
В Челябинске накануне выпала половина месячной нормы осадков Фото:

В Челябинской области накануне местами за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Максимальное количество — в Аргаяше, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«В большинстве районов Челябинской области 28 июля прошли дожди, местами сильные и очень сильные (0,5-43,5 мм). Максимальное количество осадков отмечено в МС Аргаяш — 43,5 мм, что составляет 54% от месячной нормы», — сообщили синоптики в telegram-канале Гидрометеоцентра Челябинской области. 

В горных районах и в Челябинске накануне также выпала почти половина месячной нормы. В Миассе — 42 мм (что составляет 47% от нормы), в Челябинске — 39,4 мм (48%). Меньше всего осадков выпало на юге области — в Троицке 0,7 мм, в Варне — 0,5 мм. 

Накануне в Челябинске сильный дождь залил улицы. В результате город встал в огромные пробки, также было остановлено движение трамваев по улице Первой Пятилетки. 

Карта осадков в Челябинской области 29 июля
Карта осадков в Челябинской области 29 июля
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В Челябинской области накануне местами за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Максимальное количество — в Аргаяше, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.  «В большинстве районов Челябинской области 28 июля прошли дожди, местами сильные и очень сильные (0,5-43,5 мм). Максимальное количество осадков отмечено в МС Аргаяш — 43,5 мм, что составляет 54% от месячной нормы», — сообщили синоптики в telegram-канале Гидрометеоцентра Челябинской области.  В горных районах и в Челябинске накануне также выпала почти половина месячной нормы. В Миассе — 42 мм (что составляет 47% от нормы), в Челябинске — 39,4 мм (48%). Меньше всего осадков выпало на юге области — в Троицке 0,7 мм, в Варне — 0,5 мм.  Накануне в Челябинске сильный дождь залил улицы. В результате город встал в огромные пробки, также было остановлено движение трамваев по улице Первой Пятилетки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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