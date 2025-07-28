Половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области за сутки

В Челябинской области накануне местами за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Максимальное количество — в Аргаяше, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«В большинстве районов Челябинской области 28 июля прошли дожди, местами сильные и очень сильные (0,5-43,5 мм). Максимальное количество осадков отмечено в МС Аргаяш — 43,5 мм, что составляет 54% от месячной нормы», — сообщили синоптики в telegram-канале Гидрометеоцентра Челябинской области.
В горных районах и в Челябинске накануне также выпала почти половина месячной нормы. В Миассе — 42 мм (что составляет 47% от нормы), в Челябинске — 39,4 мм (48%). Меньше всего осадков выпало на юге области — в Троицке 0,7 мм, в Варне — 0,5 мм.
Накануне в Челябинске сильный дождь залил улицы. В результате город встал в огромные пробки, также было остановлено движение трамваев по улице Первой Пятилетки.
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