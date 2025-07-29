В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Сбит украинский БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — указано в telegram-канале губернатора. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее в Воронежской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: силы ПВО неоднократно уничтожали БПЛА, а в отдельных случаях сообщалось о повреждении жилых домов обломками сбитых аппаратов. Губернатор региона регулярно информирует жителей о сохраняющемся режиме опасности и призывает соблюдать меры предосторожности.
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