В Воронежской области сбили украинский беспилотник

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Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев
Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сбит украинский БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — указано в telegram-канале губернатора. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Воронежской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: силы ПВО неоднократно уничтожали БПЛА, а в отдельных случаях сообщалось о повреждении жилых домов обломками сбитых аппаратов. Губернатор региона регулярно информирует жителей о сохраняющемся режиме опасности и призывает соблюдать меры предосторожности.

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Сбит украинский БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — указано в telegram-канале губернатора. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Ранее в Воронежской области уже фиксировались попытки атак с применением беспилотников: силы ПВО неоднократно уничтожали БПЛА, а в отдельных случаях сообщалось о повреждении жилых домов обломками сбитых аппаратов. Губернатор региона регулярно информирует жителей о сохраняющемся режиме опасности и призывает соблюдать меры предосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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