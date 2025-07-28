Рядом с пожарной каланчой в Перми хотят построить сцену для театра «У Моста»

Бывшая пожарная каланча в Перми официально перешла в муниципальную собственность. Она расположена по адресу улица Куйбышева, 11. В перспективе на участке рядом с каланчой может быть построена новая сцена для театра «У Моста» с привлечением средств частного инвестора.
«До весны 2024 года помещения каланчи эксплуатировались театром „У Моста“, основное здание которого находится по соседству. В этих помещениях осуществлялось изготовление декораций и реквизита для театральных постановок. Ранее башня использовалась в качестве базы для пожарной команды», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на департамент имущественных отношений администрации Перми.
В 2021 году между театром и Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации был заключен договор, позволявший безвозмездно использовать здание для хранения имущества театра. Однако срок действия соглашения истек в конце лета 2023 года, и его продление не было оформлено. Несмотря на это, театр продолжал использовать помещения каланчи для складских нужд до начала 2024 года, когда ситуация привлекла внимание прокуратуры Ленинского района. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием устранить нарушения в сфере распоряжения нежилой недвижимостью.
Сооружение было возведено в 1883 году по проекту архитектора В. В. Попатенко и признано памятником инженерного искусства. Согласно информации, размещенной на сайте Всероссийского добровольного пожарного общества, в 1992 году здание было передано в пользование театру «У Моста».
Ранее URA.RU писало о том, что пермские власти рассматривали возможность размещения второй сцены театра «У Моста» в здании бывшего хлебозавода №1. До этого в качестве площадки рассматривалось ВКИУ по улице Окулова, 5. Эти планы обсуждались с 2022 года. Однако затем переговоры приостановили. Причиной стало недостаточное количество эвакуационных выходов для зала, рассчитанного на 500 человек.
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