Абитуриенты пермских вузов мечтают стать чиновниками

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места. Как выяснилось, самый большой конкурс в вузе складывается среди желающих выучиться на чиновника. Аналогичная ситуация в Пермском Политехе.
«Свыше 33 тысяч заявлений подано в Пермский университет. На бюджет подано 23 215 заявлений, самый большой конкурс на следующих направлениях: Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ.
Ранее о предварительных итогах рассказывали в Пермском Политехе (ПНИПУ). Там также самым популярным направлением стало Государственное и муниципальное управление. Далее идут Нефтегазовое дело и Строительство.
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