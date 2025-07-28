28 июля 2025

Абитуриенты пермских вузов мечтают стать чиновниками

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском университете завершили прием докуентов от абитуриентов
В Пермском университете завершили прием докуентов от абитуриентов Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места. Как выяснилось, самый большой конкурс в вузе складывается среди желающих выучиться на чиновника. Аналогичная ситуация в Пермском Политехе.

«Свыше 33 тысяч заявлений подано в Пермский университет. На бюджет подано 23 215 заявлений, самый большой конкурс на следующих направлениях: Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ.

Ранее о предварительных итогах рассказывали в Пермском Политехе (ПНИПУ). Там также самым популярным направлением стало Государственное и муниципальное управление. Далее идут Нефтегазовое дело и Строительство.

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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места. Как выяснилось, самый большой конкурс в вузе складывается среди желающих выучиться на чиновника. Аналогичная ситуация в Пермском Политехе. «Свыше 33 тысяч заявлений подано в Пермский университет. На бюджет подано 23 215 заявлений, самый большой конкурс на следующих направлениях: Государственное и муниципальное управление; Менеджмент; Экономика», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Ранее о предварительных итогах рассказывали в Пермском Политехе (ПНИПУ). Там также самым популярным направлением стало Государственное и муниципальное управление. Далее идут Нефтегазовое дело и Строительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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